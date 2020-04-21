Город в Одесском регионе блокируют для въезда на время карантина

Заехать и выехать из города Подольск временно будет нельзя.

Его решили полностью закрыть с 21 апреля до конца карантина.

Об этом сообщила в соцсети член Антикризисного штаба области, руководитель Благотворительного Фонда «Корпорация монстров» Катерина Ножевникова.

По ее словам, в город вступает Нацгвардия, которая поможет полиции усилить контроль на блокпостах. Будут пропускать только местных жителей, которые возвращаются домой, а также представителей предприятий, которые обеспечивают его жизнедеятельность.

Это связано с тем, что в Подольске от коронавируса скончалось двое больных – 61-летняя пенсионерка и 60-летний медик.

Кроме того, всех врачей, возрастом старше 60 лет, областная комиссия по техногенной безопасности постановила отправить на 2-недельный карантин. А больницы закроют для тех, у кого нет подозрения или подтвержденного наличия вируса.

Предварительно известно, что инфекция в Подольске зацепила пятерых медсестер и двух врачей.

По данным Катерины Ножевниковой, местные медики недостаточно обеспечены средствами защиты.

Напомним, с 30 марта в Одессе и области работают специальные карантинные блокпосты. Там дежурят силовики и медики, проверяя путников на признаки ОРВИ.

Недавно одними из последних новые пункты пропуска оборудовали вокруг города Беляевка. Посты, по данным РГА, обустроили при въезде со стороны с.Маяки на трассе Т 16-25 на ул. Атамана Головатого №433 и со стороны г.Теплодар на трассе Т16-19, на повороте на объездную дорогу.

Фото: ГУНП

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