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Новости Одессы и Одесской области

Коронавирус: кого в Одессе тестируют на дому и куда обратиться с этим вопросом

Коронавирус: кого в Одессе тестируют на дому и куда обратиться с этим вопросом

Горожане с признаками респираторных заболеваний, подозревающие у себя наличие вируса, могут обратиться за помощью в горсовет.

Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Нужно позвонить в муниципальную неотложную помощь по номеру 15-50. С мобильного – 0-800-50-15-50.

Оператор горячей линии выслушает и решит, нужно ли тестировать пациента. Решение также может принять семейный врач обратившегося. Ему можно сообщить о необходимости визита медиков домой.

Если он себя плохо чувствует, но при этом его заболевание проходит в легкой форме, без осложнений, к нему домой отправят бригаду врачей.

Больному предложат дома сдать тест на вирус, не выезжая в больницу.

В целом в муниципальной службе существует три таких бригады добровольцев.

Они будут выезжать на специальных авто, которые пройдут дезинфекцию.

Медикам и водителям, выезжающим на вызовы к пациентам с подозрением на коронавирус, положена надбавка.

Фото: пресс-служба мэрии

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