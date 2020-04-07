Коронавирус: кого в Одессе тестируют на дому и куда обратиться с этим вопросом

Горожане с признаками респираторных заболеваний, подозревающие у себя наличие вируса, могут обратиться за помощью в горсовет.

Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Нужно позвонить в муниципальную неотложную помощь по номеру 15-50. С мобильного – 0-800-50-15-50.

Оператор горячей линии выслушает и решит, нужно ли тестировать пациента. Решение также может принять семейный врач обратившегося. Ему можно сообщить о необходимости визита медиков домой.

Если он себя плохо чувствует, но при этом его заболевание проходит в легкой форме, без осложнений, к нему домой отправят бригаду врачей.

Больному предложат дома сдать тест на вирус, не выезжая в больницу.

В целом в муниципальной службе существует три таких бригады добровольцев.

Они будут выезжать на специальных авто, которые пройдут дезинфекцию.

Медикам и водителям, выезжающим на вызовы к пациентам с подозрением на коронавирус, положена надбавка.

Фото: пресс-служба мэрии

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★ У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!