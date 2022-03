Война в Украине на первых обложках мировых газет: 10 марта

TheEconomist. Обыграв знак Z на военной техники России, написал на обложке. Сталинизация России Основные материалы, анонсированные на первой полосе: • Поможет ли Китай Путину? • Товарная катастрофа • Миллионы беженцев: сможет ли Европа справиться?

Заголовки британских газет в одну строчку: «Варварский» взрыв детской больницы — «новая низость». На многих первых страницах, почти всех британских газет, изображена раненая беременная женщина, которую несут на носилках возле разрушенной больницы в Мариуполе на юге Украины.

Мировые лидеры с возмущением отреагировали на ракетный удар по больнице,

«Целятся в матерей и младенцев» — заголовок материала «Таймс», в котором сообщается, что большая ракета, выпущенная российским самолетом, пролетела всего в нескольких футах от детских и родильных отделений. Официальные лица сообщают газете, что о погибших не известно, несмотря на первоначальные опасения по поводу того, что люди оказались в ловушке под обломками.

Зеленский заявил журналистам, что Украина может потерять миллионы людей в результате российской агрессии, если НАТО и Запад не предпримут дополнительных мер для вмешательства в конфликт.

Также издание сообщает, что министр внутренних дел Прити Патель готовится объявить об упрощении британской визовой схемы для украинцев, сообщает.В газете говорится, что г-н Джонсон оказал давление на г-жу Патель после того, как был разочарован низким уровнем беженцев, которым предоставляется убежище. Согласно этой схеме, около 7000 украинцев смогут привезти с собой членов семьи, хотя эксперты говорят газете, что этот план является всего лишь «доработкой по краям».

«Путин бомбит детскую больницу» -подписано фото «I». Газета также рассказывает про разрушение больницы, которое, было осуществлено российскими военными во время «предполагаемого прекращения огня. Издание сообщает, что министерство обороны Великобритании заявило, что Россия уже запустила разрушительное взрывное оружие, также известное как вакуумные бомбы.

Мы поддерживаем Украину, говорится на фото, Daily Mirror, в правом верхнем углу на фоне украинского флага

«Варварство» — основной заголовок издания. В газете говорится, что в развалинах больницы ведутся «отчаянные» поиски выживших, и использует фотографию беременной женщины, которую несут на носилках, чтобы показать весь «ужас» нападения.«Путинские силы уничтожают больницу для матерей-это ужас» -подписано главное фото.

Используя то же изображение, Metro заключает, что президент России Владимир Путин достиг «нового дна» после разрушительного ракетного удара. В газете говорится, что в результате «разрушительного» штурма больницы в осажденном Мариуполе на юге Украины под обломками похоронены дети.

Заголовок The Guardian повторил описание президентом Владимиром Зеленским бомбардировки роддома как «Зверство». Полное уничтожение объекта в черноморском портовом городе украинский лидер назвал военным преступлением, сообщает издание. Тем временем его министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обвинил Россию в том, что она держит в заложниках 400 000 человек без пресной воды, тепла, электричества и телефонной связи более недели. Так же The Guardian поговорил с украинскими беженцами в Кале, которые сейчас пытаются получить визы. Один мужчина рассказывает, как он проехал 4000 миль туда и обратно из своего дома в Ноттингемшире в Украину, чтобы забрать свою семью, но на границе с Великобританией ему отказали официальные лица, которые, как он утверждает, смеялись.

Daily Mail сосредотачивается на осуждении премьер-министром Борисом Джонсоном «извращенного» нападения. Газета описывает это как «самый отвратительный поступок» России за последние две недели войны, когда роженицы получили ранения, а спасатели «копают землю, чтобы спасти детей», по сообщениям очевидцев, похороненных под обломками.

«Верх разврата» — так пишет о взрыве, в результате которого было ранено не менее 17 человек. В нем говорится, что г-н Зеленский еще раз призвал Запад ввести бесполетную зону над Украиной, в то время как высокопоставленные российские официальные лица признались в использовании термобарических ракет с «испарением тела».

В редакционной статье Daily Express говорится, что эти образы останутся в сознании еще долго после ужасных событий, позорящих Россию на протяжении поколений.

Мнение The Sun о г-не Путине резкое, поскольку оно описывает нападение как совершенное «палачами тирана». Газета сообщает об опасениях, что российский лидер может применить химическое или другое оружие массового уничтожения по мере эскалации конфликта. В газете основная фотография, на которой будущая мама, смотрит в камеру среди обломков бомбежки, с окровавленным лицом и закутанная в одеяло, чтобы согреться.

The Sun также посетила британский центр обработки документов в Польше, где, как сообщается, 83-летней женщине сказали ждать две недели для получения британской визы. Вердикт газеты: «Позорище для Британии».

The Financial Times также показывает фото после атаки, но в ней также есть статья о том, что китайские технологические компании сократили поставки смартфонов в Россию после обвала рубля. Издание сообщает, что экспорт ключевых производителей сократился более чем наполовину с начала войны, несмотря на давление на них со стороны китайского правительства, чтобы они бойкотировали Россию перед лицом строгих западных санкций. The Financial Times также сообщает, что г-н Джонсон «проложил путь» к возможной отмене запрета на добычу сланцевого газа в Англии.

Сообщается, что он попросил министров еще раз подумать о том, может ли сланцевый газ помочь удовлетворить потребности Великобритании в энергии, после объявления во вторник о планах запретить импорт нефти из России. Разведка сланцевого газа была приостановлена в 2019 году из-за опасений по поводу землетрясений.

Есть «серьезные опасения», что Россия планирует разрушительную химическую атаку на Украине, сообщает Daily Telegraph вместе с той же картиной последствий авиаудара. В документе говорится, что западные официальные лица считают, что Путин мог отдать приказ о применении оружия массового уничтожения на фоне заявлений России о запланированной украинской провокации, которая использовалась для оправдания такого нападения. The Telegraph приводит опасения западных чиновников, что Россия готовится применить химическое или биологическое оружие. В газете говорится, что г-н Путин в большой ярости из за сопротивлении, оказываемом на Украине, и может прибегнуть к крайним мерам. Сообщается, что аналитики видят отголоски тактики Москвы в Сирии, где в 2015 году город Дума подвергся атаке с применением химического оружия. Депутат-консерватор и бывший военный Боб Сили заявил, что такая атака на Украине будет иметь катастрофические последствия. Он объясняет, что газы хлора и зарина тяжелее воздуха и будут проникать в подвалы и на станции метро, где укрываются мирные жители.

Daily Star упомянула культовый скептицизм сержанта армии отца Артура Уилсона в статье о том, как Россия отключила электроэнергию на Чернобыльском ядерном реакторе. Рядом с заголовком «Вы действительно думаете, что это разумно, сэр?» в газете говорится, что действия «Безумного Влада» означают, что реактор, расплавившийся в 1986 году, невозможно охладить, что может привести к «ужасной утечке». ЗАЛЬЗБУРГ, Австрия. Более 400 зальцбургских школьников хотели показать пример мира. В Зальцбурге-Ноннтале 21 класс собрался в среду днем с красочными плакатами на школьной террасе. Вместе они исполнили песню «Give Peace a Chance» Джона Леннона и Йоко Оно. Дети и молодежь также приветствовали двух новых учеников: два украинских мальчика ходят в гимназию со среды. На прошлой неделе двенадцатилетние братья-близнецы сбежали со своей матерью из Одессы в Зальцбург. По данным агентства ООН по делам беженцев, с начала российского наступления 24 февраля бежало более 2,15 млн человек. По данным ООН, на сегодняшний день наибольшее количество украинских беженцев находится в Польше: почти 1,3 миллиона человек. Поворотный момент в России заголовок в FAZ . Главное фото в немецкой ежедневной газете подписано: «Давным-давно»/ Когда в 1990 году в Москве открылся McDonald’s, десятки тысяч россиян выстроились в очередь, чтобы попробовать Америку. Теперь им придется ждать еще дольше: 850 ресторанов быстрого питания пока останутся закрытыми из-за «человеческих страданий» на Украине. Издание задает вопрос: Если вдруг фаст-фуд McDonald’s перестанет быть доступным? поставит ли Путина на колени крах поставок Биг Мака. Опасность коллапса в Москве. По вопросу об эмбарго на нефть и газ западный лагерь впервые за несколько недель демонстрирует разногласия. Однако речь идет не о принципиальных различиях в российской политике, как это было с «Северным потоком — 2», а о признании реальности. Америка может выдержать немедленное эмбарго, потому что она не так сильно зависит от российских энергоресурсов, как Европа. Тот факт, что ЕС намерен сократить импорт газа из России на две трети к концу года. Еще один материал на первой полосе: Шольц не хочет поставлять Украине «никаких боевых самолетов «Гнев на наступление поляков». Российские войска арестовывают мирных жителей в Херсоне. Франция. «Украина сопротивляться России. Лидер России Владимир Путин, похоже, полон решимости завоевать Украину. Жители этой страны не дают с собой покончить и требуют прекращения боевых действий» — надпись на фото первой полосы французской газеты. Испания. Из разрушенного мариупольского родильного дома эвакуируют раненую беременную женщину. В Мариуполе взорван родильный дом. Более 1300 жителей города погибли после начала войны. Япония. Как тихо строила Россия свое военное присутствие в Азии. Вторжение в Украину обращает внимание на то, как Москва наращивает присутствие в Тихом океане. Подпись главного фото: «Женщина, эвакуированная из Ирпеня, Украина, ждет медицинской помощи возле палатки под Киевом во вторник».

