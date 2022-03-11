Война в Украине, день 16-й: силы обороны дают достойный отпор оккупантам

Сегодня, 11 марта 2022 года, пошли уже 16-ти сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению.
О том, как идет оборона Украины от оккупационных войск сообщает в своей утренней сводке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
По данным Генштаба, силы обороны Украины дают достойный отпор и сдерживают наступательную операцию вооруженных сил РФ по всем направлениям.
Существенных изменений в положении наших войск и войск противника за последние шесть часов не произошло.
Что касается действий противника, то на временно захваченных территориях начинает активно работать агрессивная российская пропаганда. Распространяя пророссийские месседжи, оккупанты пытаются договориться с местным населением.
На территории Херсонской области враг пытается ввести административно-полицейский режим, создает систему комендатур для поддержания «порядка» во временно занятых населенных пунктах.
Во время столкновений с продолжающимися на территории Черниговской области подразделениями Вооруженных сил Украины захватчики продолжают нести существенные потери. В результате личный состав оккупационных войск на этом направлении деморализован и сдается в плен.
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В отдельных населенных пунктах противник в нарушение норм Международного гуманитарного права совершает грабежи, взятие в заложники и казни гражданского населения.
При острой необходимости в пополнении подразделений ВС РФ и других незаконно созданных террористических вооруженных группировок в Ростовской области в исправительных колониях продолжается работа среди заключенных с предложением присоединиться к оккупационным войскам в обмен на амнистию. В состав вооруженных сил РФ готовы брать всех, даже тех, кто не имеет опыта военной службы.
«Сохраняем спокойствие и продолжаем сопротивление!»,
– призывают в Генштабе ВСУ.
Ранее мы сообщали, что в Украине гражданским разрешили уничтожать российских оккупантов.
Фото Макса Левина
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