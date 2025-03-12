Максим Пономаренко
Шукаємо менеджера з продажу реклами

Про це повідомив голова Арцизької громади Сергій Парпуланський.

23-річний житель с. Прямобалка Максим Пономаренко віддав своє життя, захищаючи рідну землю, нашу свободу та майбутнє. 

«Молодий, наполегливий, сповнений сил і мрій – таким він назавжди залишиться в нашій пам’яті… Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким. Схиляємо голови у скорботі та вічній вдячності за його жертовність і мужність», – висловив співчуття Сергій Парпуланський.

На війні загинув 25-річний талановитий скульптор з Одещини, співробітник НПП «Тузловські лимани» Тарас Шевченко – автор скульптур великого пелікана, скіфської баби та бабака.

Ще на тему:

Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі

Ще за темою