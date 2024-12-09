Траур в Пивденном: в родной дом «на щите» вернулся молодой Защитник

Вторник, 10 декабря, в Пивденном объявлен Днем траура. Громада прощается с 22-летним защитником Украины Тимуром Ильиным.
Как сообщили в громаде Пивденного, стрелок стрелковой роты Тимур Ильин погиб 1 декабря 2024 года во время выполнения боевого задания в районе с.Ямполовка Краматорского района Донецкой области.
10 декабря в громаде объявлено Днем траура. В знак скорби в громаде будут приспущены Государственные Флаги на домах и сооружениях. В 10:00 жителей просят почтить память погибшего воина минутой молчания.
Место и время прощания неизменно, но не публикуется в целях безопасности.
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