Вместо Залужного: Зеленский назначил нового главнокомандующего Сил обороны Украины

Зеленский отметил , что он выбрал Сырского после консультаций с командирами разных уровней, которые выразили свою поддержку его кандидатуре. По словам президента, Сырский является наиболее опытным украинским командующим, имеющим успешный опыт как в защите, так и в наступлении.

Читайте также: Валерию Залужному – 50 — генерал, удививший весь мир, учившийся в Одессе и любящий котиков

«Он провел Киевскую оборонную операцию, остановившую агрессию России в 2014 году. Он также возглавлял Харьковскую освободительную операцию, освободившую значительную часть Донбасса от оккупации в 2015 году», — сказал Зеленский.

Президент также поблагодарил Залужного за его службу и поблагодарил Залужного за его службу и выразил надежду, что он останется в команде в качестве советника. Зеленский призвал новую управленческую команду Сил обороны Украины работать в едином видении войны и обеспечить мир и безопасность на территории Украины.

Читайте также: Украинцев спросили о Украинцев отставку Залужного — таких ответов никто не ожидал