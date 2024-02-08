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Вместо Залужного: Зеленский назначил нового главнокомандующего Сил обороны Украины

Вместо Залужного: Зеленский назначил нового главнокомандующего Сил обороны Украины

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о назначении генерал-полковника Александра Сырского на должность главнокомандующего Силами обороны Украины. Сырский заменит покинувшего эту должность Валерия Залужного по собственному желанию.

Зеленский отметил , что он выбрал Сырского после консультаций с командирами разных уровней, которые выразили свою поддержку его кандидатуре. По словам президента, Сырский является наиболее опытным украинским командующим, имеющим успешный опыт как в защите, так и в наступлении.

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«Он провел Киевскую оборонную операцию, остановившую агрессию России в 2014 году. Он также возглавлял Харьковскую освободительную операцию, освободившую значительную часть Донбасса от оккупации в 2015 году», — сказал Зеленский.

Президент также поблагодарил Залужного за его службу и поблагодарил Залужного за его службу и выразил надежду, что он останется в команде в качестве советника. Зеленский призвал новую управленческую команду Сил обороны Украины работать в едином видении войны и обеспечить мир и безопасность на территории Украины.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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