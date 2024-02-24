Війна, день 731: ракети, що не долетіли до цілі, і спекотна ніч у тилу ворога

Сьогодні, у суботу, 24 лютого 2024 року, розпочалася сімсот тридцять перша доба і рівно два роки з початку широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України. «Одеське життя» пропонує згадати основні здобутки наших Збройних сил за ці роки, а також розповідає про головні події минулої ночі.
«Ніхто у світі не вірив, що ми вистоємо»
Як йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ, ці два роки перетворили десятирічну війну на наймасштабнішу в Європі з часів Другої світової.
«Коли багатотисячні колони російських окупантів посунули в усіх напрямках в Україну, коли тисячі ракет і бомб падали на нашу землю – ніхто у світі не вірив, що ми вистоємо. Ніхто, крім Сил оборони України, які з перших хвилин вступили в бій з ворогом… Ніхто не вірив, але вірила Україна! Вірила, прийняла бій і вистояла»,
– зазначається у повідомленні головнокомандувача ЗСУ, полковника Олександра Сирського.
Потім була битва за Київ і втеча окупантів із передмістя столиці під ударами наших захисників.
Потім – звільнення острова Зміїного і поступове очищення Чорного моря від російських військових кораблів.
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Потім були Харківська наступальна операція і звільнення Херсона.
Була й спроба українського контрнаступу, яка, на жаль, через об’єктивні обставини не принесла бажаного результату.
Сьогодні наші захисники продовжують боротися з ворогом по всій лінії фронту.
«Вірю, що найближчим часом ми дамо асиметричну відповідь російському окупанту і в повітрі. Палаючих російських літаків стане ще більше. Керівництво держави робить для цього все можливе»,
– додав Сирський.
Збито 2 ракети та 12 «шахедів»
За інформацією Повітряних сил, у ніч на 24 лютого 2024 року російські окупанти атакували двома балістичними ракетами «Іскандер-М» (з Ростовської області рф), трьома керованими авіаційними ракетами Х-59 (з тимчасово окупованої території Херсонської області) та 12-ма ударними. безпілотниками типу “Shahed” (Приморсько-Ахтарськ, Чауда).
Внаслідок бойової роботи знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 12 «шахедів» у межах Кіровоградської, Одеської та Миколаївської областей.
До відбиття повітряного нападу було залучено зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби сил оборони України.
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Гаряча ніч у російському Липецьку
Водночас, спекотно цієї ночі було і в російському місті Липецьку: на Новолипецькому металургійному комбінаті пролунали потужні вибухи. Окупанти поскаржилися на атаку безпілотників і прозвітували про нібито «успішну» роботу свого ППО.
Проте, дрони потрапили у важливі установки, і в результаті виробничий процес буде зупинено.
Пізніше стало відомо, що атаку на російський металургійний комбінат організували СБУ та ГУР.
На відео присутня ненормативна лексика:
Втрати окупантів: мінус понад 400 тисяч за 2 роки
Загальні бойові втрати противника, починаючи з початку повномасштабного вторгнення, по сьогоднішній день орієнтовно склали:
- особового складу – близько 409010 (+770) осіб;
- танків ‒ 6534 (+8) одиниць;
- бойових броньованих машин ‒ 12425 (+15) одиниць;
- артилерійських систем – 9952 (+36) одиниць;
- РСЗВ – 999 одиниць;
- засоби ППО ‒ 684 (+2) одиниці;
- літаків – 340 (+1) одиниць;
- вертолетів – 325 одиниць;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7659 (+31);
- крилаті ракети – 1905 (+2);
- кораблі /катери – 25 одиниць;
- підводні човни – 1 одиниця;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 12988 (+28) одиниць;
- спеціальна техніка ‒ 1576 (+1).
Дані уточнюються.