Війна, день 731: ракети, що не долетіли до цілі, і спекотна ніч у тилу ворога

«Ніхто у світі не вірив, що ми вистоємо»

Як йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ, ці два роки перетворили десятирічну війну на наймасштабнішу в Європі з часів Другої світової.

«Коли багатотисячні колони російських окупантів посунули в усіх напрямках в Україну, коли тисячі ракет і бомб падали на нашу землю – ніхто у світі не вірив, що ми вистоємо. Ніхто, крім Сил оборони України, які з перших хвилин вступили в бій з ворогом… Ніхто не вірив, але вірила Україна! Вірила, прийняла бій і вистояла»,

– зазначається у повідомленні головнокомандувача ЗСУ, полковника Олександра Сирського.

Потім була битва за Київ і втеча окупантів із передмістя столиці під ударами наших захисників.

Потім – звільнення острова Зміїного і поступове очищення Чорного моря від російських військових кораблів.

Потім були Харківська наступальна операція і звільнення Херсона.

Була й спроба українського контрнаступу, яка, на жаль, через об’єктивні обставини не принесла бажаного результату.

Сьогодні наші захисники продовжують боротися з ворогом по всій лінії фронту.

«Вірю, що найближчим часом ми дамо асиметричну відповідь російському окупанту і в повітрі. Палаючих російських літаків стане ще більше. Керівництво держави робить для цього все можливе»,

– додав Сирський.

Збито 2 ракети та 12 «шахедів»

За інформацією Повітряних сил, у ніч на 24 лютого 2024 року російські окупанти атакували двома балістичними ракетами «Іскандер-М» (з Ростовської області рф), трьома керованими авіаційними ракетами Х-59 (з тимчасово окупованої території Херсонської області) та 12-ма ударними. безпілотниками типу “Shahed” (Приморсько-Ахтарськ, Чауда).

Внаслідок бойової роботи знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 12 «шахедів» у межах Кіровоградської, Одеської та Миколаївської областей.

До відбиття повітряного нападу було залучено зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби сил оборони України.

Гаряча ніч у російському Липецьку

Водночас, спекотно цієї ночі було і в російському місті Липецьку: на Новолипецькому металургійному комбінаті пролунали потужні вибухи. Окупанти поскаржилися на атаку безпілотників і прозвітували про нібито «успішну» роботу свого ППО.

Проте, дрони потрапили у важливі установки, і в результаті виробничий процес буде зупинено.

Пізніше стало відомо, що атаку на російський металургійний комбінат організували СБУ та ГУР.

На відео присутня ненормативна лексика:

Втрати окупантів: мінус понад 400 тисяч за 2 роки

Загальні бойові втрати противника, починаючи з початку повномасштабного вторгнення, по сьогоднішній день орієнтовно склали:

особового складу – близько 409010 (+770) осіб;

танків ‒ 6534 (+8) одиниць;

бойових броньованих машин ‒ 12425 (+15) одиниць;

артилерійських систем – 9952 (+36) одиниць;

РСЗВ – 999 одиниць;

засоби ППО ‒ 684 (+2) одиниці;

літаків – 340 (+1) одиниць;

вертолетів – 325 одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7659 (+31);

крилаті ракети – 1905 (+2);

кораблі /катери – 25 одиниць;

підводні човни – 1 одиниця;

автомобільної техніки та автоцистерн – 12988 (+28) одиниць;

спеціальна техніка ‒ 1576 (+1).

Дані уточнюються.