Зеленский заявил о критичности помощи США даже после войны

Украина критически нуждается в военной помощи США даже после войны. Со своей стороны российский диктатор Владимир Путин не заинтересован в окончании боевых действий.

Такое мнение высказал президент Владимир Зеленский в интервью NBC News. По его словам, поддержка Америки играет немаловажную роль для обороны страны и ее будущего.

Украинский лидер даже не хочет представлять дальнейшую судьбу Украины без партнерства США.

«Наверное, это будет очень, очень, очень тяжело. И, конечно, во всех сложных ситуациях у вас есть шанс. Но у нас будет мало шансов, очень мало шансов выжить без поддержки США. Я думаю, что это очень важно, критически важно», – сказал он.

Кроме того, стало известно, почему Зеленский не подписал в Мюнхене соглашение Трампа о полезных ископаемых

Меморандум, предложенный американцами, предусматривал передачу Штатам 50% будущих залежей минеральных ресурсов Украины.

«Зеленский сказал, что не может его подписать, поскольку он не содержит никаких гарантий безопасности для Украины», – сообщил политический обозреватель The Washington Post Джош Рогин

Европа тайно работает над планом отправки войск в Украину, – СМИ

В то же время группа европейских стран, озабоченных политикой Трампа, готовит план отправки войск в Украину, чтобы помочь обеспечить любое будущее мирное соглашение с россией.

Локомотивом процессов выступают Великобритания и Франция, пишет издание Associated Press, уточняя, что карты не раскрываются, чтобы не давать российскому президенту пути преимущество на переговорах.

Тем не менее, многое в том, как будут выглядеть эти силы и кто примет в них участие, также многое будет зависеть от условий любого мирного соглашения.

Ситуация на фронте и последствия воздушной атаки в ночь на 15 февраля 2025

По данным Генштаба ВСУ, всего за прошедшие сутки зафиксировано 112 боевых столкновений.

14 февраля российские захватчики нанесли по территории Украины 66 авиационных ударов, сбросили 91 управляемую авиационную бомбу. Кроме этого, привлекли для поражения 2436 дронов-камикадзе и произвели 5809 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Миропольское Сумской области; Волчанские Хутора Харьковской области; Гуляйполе Запорожской области; Зеленое поле Донецкой области.

По данным ресурса DeepState, оккупанты продолжают продвигаться и закрепляться на правом берегу реки Оскол.

Сообщается, что россияне увеличили контроль в направлении Фиголовки, подойдя на южные окраины села. Также враг занял еще один район в Двухлетней.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили наземный пункт управления беспилотниками (БпЛА), пять районов сосредоточения личного состава, две артиллерийские системы, одну радиолокационную и одну радиоэлектронную станцию противника.

По официальной информации Воздушных сил, в ночь на 15 февраля 2025 года противник атаковал 70-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов.

По состоянию на 09:00 15 февраля подтверждено сбитие подразделениями РЭБ и мобильными огневыми группами Воздушных сил и Сил обороны Украины 33-х ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Николаевской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях. Еще 37 вражеских беспилотников-имитаторов локационно утрачены (без негативных последствий).

Как сообщают Силы обороны юга Украины, этой ночью российские террористы атаковали Одесский район ударными беспилотниками.

В результате атаки была повреждена припортовая инфраструктура и недействующая база отдыха. Обломками сбитых вражеских дронов поврежден частный легковой автомобиль, вызваны пожары, которые оперативно ликвидировали. К счастью, люди не пострадали.

После удара по ЧАЭС может произойти утечка радиации

А вот в результате удара вражеского дрона 14 февраля, на ЧАЭС может произойти утечка радиоактивных веществ. В частности, после попадания российского БпЛА укрытие, которому уже несколько десятков лет перестало выполнять свои функции.

Об этом рассказал главный инженер станции Александр Титарчук. По его словам, на сегодняшний день ситуация остается под контролем и увеличение радиационного фона не фиксируется.

По словам главного инженера станции, если бы российский дрон попал метров 15 в сторону, «это была бы радиационная авария другой совсем категории» и последствия могли быть гораздо хуже.

В настоящее время специалисты занимаются разработкой проекта восстановления укрытия. Титарчук отметил, что на это уйдет несколько месяцев.

Ночью дроны атаковали Волгоград и еще две области России

Єтой ночью «добрые дроны» атаковали Волгоград, Тульскую и Саратовскую области РФ. Более 15 взрывов в течение 45 минут насчитали над Волгоградом местные жители. БпЛА летели в сторону НПЗ в Красноармейском районе.

В семи российских городах временно приостанавливали работу аэропортов, введен план «Ковер». «Росавиация» утром сообщила о временных ограничениях на прием и вылет самолетов в аэропортах в Астрахани, Владикавказе, Волгограде, Грозном, Калуге, Саратове и Ульяновске.

Кроме того, возник пожар на промышленном предприятии в Калужской области.

Потери врага на утро 15 февраля 2025

Несмотря ни на что, наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

По данным Генштаьа ВСУ, в общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1180 единиц. Также украинские воины обезвредили: