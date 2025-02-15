Зеленський заявив про критичність допомоги США навіть після війни

Україна критично потребує військової допомоги США навіть після війни. Зі свого боку, російський диктатор Володимир Путін не зацікавлений у закінченні бойових дій.

Таку думку висловив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю NBC News. За його словами, підтримка Америки відіграє важливу роль для оборони країни та її майбутнього.

Український лідер навіть не хоче представляти подальшу долю України без партнерства США.

«Напевно, це буде дуже, дуже, дуже тяжко. І, звісно, ​​у всіх складних ситуаціях у вас є шанс. Але ми матимемо мало шансів, дуже мало шансів вижити без підтримки США. Я думаю, що це дуже важливо, критично важливо», – сказав він.

Крім того, стало відомо, чому Зеленський не підписав у Мюнхені угоду Трампа про корисні копалини.

Меморандум, запропонований американцями, передбачав передачу Штатам 50% майбутніх покладів мінеральних ресурсів України.

«Зеленський сказав, що не може його підписати, оскільки він не містить жодних гарантій безпеки для України», – повідомив політичний оглядач The Washington Post Джош Рогін

Європа таємно працює над планом відправки військ до України, – ЗМІ

В той же час група європейських країн, стурбованих політикою Трампа, готує план відправлення військ до України, щоб допомогти забезпечити будь-яку майбутню мирну угоду з росією.

Локомотивом процесів виступають Великобританія та Франція, пише видання Associated Press, уточнюючи, що карти не розкриваються, щоб не давати російському президентові шляху перевагу на переговорах.

Проте багато в тому, як виглядатимуть ці сили і хто візьме в них участь, також багато залежатиме від умов будь-якої мирної угоди.

Ситуація на фронті та наслідки повітряної атаки в ніч на 15 лютого 2025 року

За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу зафіксовано 112 бойових зіткнень.

14 лютого російські загарбники завдали територією України 66 авіаційних ударів, скинули 91 керовану авіаційну бомбу. Крім цього, залучили для поразки 2436 дронів-камікадзе та здійснили 5809 обстрілів по позиціям наших військ та населеним пунктам.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Миропільське Сумської області; Вовчанські Хутори Харківської області; Гуляйполе Запорізької області; Зелене поле на Донеччині.

За даними ресурсу DeepState, окупанти продовжують просуватися та закріплюватися на правому березі річки Оскол.

Повідомляється, що росіяни збільшили контроль у напрямку Фіголовки, підійшовши на південні околиці села. Також ворог зайняв ще один район у Дворічній.

Минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили наземний пункт управління безпілотниками (БпЛА), п’ять районів зосередження особового складу, дві артилерійські системи, одну радіолокаційну та одну радіоелектронну станцію противника.

За офіційною інформацією Повітряних сил, у ніч на 15 лютого 2025 року противник атакував 70-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів.

Станом на 09:00 15 лютого підтверджено збиття підрозділами РЕБ та мобільними вогневими групами Повітряних сил та Сил оборони України 33-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Миколаївській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях. Ще 37 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачено (без негативних наслідків).

Як повідомляють Сили оборони півдня України, цієї ночі російські терористи атакували Одеський район ударними безпілотниками.

Внаслідок атаки було пошкоджено припортову інфраструктуру та недіючу базу відпочинку. Уламками збитих ворожих дронів пошкоджено приватний легковий автомобіль, викликані пожежі, які оперативно ліквідували. На щастя, люди не постраждали.

Після удару по ЧАЕС може статися витік радіації

А ось внаслідок удару ворожого дрона 14 лютого, на ЧАЕС може статися витік радіоактивних речовин. Зокрема, після влучення російського БпЛА укриття, якому вже кілька десятків років перестало виконувати свої функції.

Про це розповів головний інженер станції Олександр Титарчук. За його словами, на сьогоднішній день ситуація залишається під контролем і збільшення радіаційного фону не фіксується.

За словами головного інженера станції, якби російський дрон потрапив метрів 15 убік, «це була б радіаційна аварія іншої зовсім категорії» і наслідки могли бути набагато гіршими.

Наразі фахівці займаються розробкою проекту відновлення укриття. Титарчук зазначив, що на це піде кілька місяців.

Вночі дрони атакували Волгоград та ще дві області Росії

Цієї ночі «добрі дрони» атакували Волгоград, Тульську та Саратовську області РФ. Понад 15 вибухів протягом 45 хвилин нарахували над Волгоградом місцеві жителі. БпЛА летіли у бік НПЗ у Червоноармійському районі.

У семи російських містах тимчасово припиняли роботу аеропортів, запроваджено план «Ковер». «Росавіація» вранці повідомила про тимчасові обмеження на прийом та виліт літаків в аеропортах в Астрахані, Владикавказі, Волгограді, Грозному, Калузі, Саратові та Ульяновську.

Крім того, виникла пожежа на промисловому підприємстві в Калузької області.

Втрати ворога на ранок 15 лютого 2025

Незважаючи ні на що, наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

За даними Генштая ЗСУ, загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1180 одиниць. Також українські воїни знешкодили: