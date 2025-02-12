О содержании переговоров сообщили советник президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин и пресс-секретарь Президента Сергей Никифоров.

Прежде всего, президенты обсудили конкретные механизмы достижения мира и прекращения российской агрессии. Президент Зеленский получил от американского коллеги важные подробности относительно недавнего разговора последнего с Владимиром Путиным.

Президенты также говорили о перспективах технологического взаимодействия – в частности, в сфере беспилотных систем, современного производства и разработки природных ресурсов. Это должно привести к новой комплексной сделке в сферах безопасности, экономики и ресурсного партнерства. Документ об этом в тот же день был представлен в Киеве министром финансов США Скоттом Бессентом. Соглашение должно укрепить стратегическое партнерство между государствами.

«Let’s get it done» – этими словами Президент Трамп подчеркнул решительный настрой реализовать договоренности. Лидеры Америки и Украины договорились о дальнейших контактах и встречах для конкретизации совместных шагов.

Украинский президент отметил, что Украина стремится к установлению надежного и долговременного мира, а американская поддержка в противодействии российской агрессии является крайне важной.

В день своей инаугурации на пост президента Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что он будет миротворцем, который прекратит войны в мире, в том числе и в Украине.

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