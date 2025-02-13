Воздушную тревогу объявили в 22:30. В Областной военной администрации и в мэрии Одессы призвали жителей региона укрыться в безопасных местах и оставаться там, пока не минует опасность.

Пригороды Южного, по данным мониторинговых каналов, атаковали около десятка шахедов. Им активно противодействовали силы противовоздушной обороны. Было слышно много взрывов и стрельба. Произошли взрывы вследствие попаданий или сбития дронов, пока не известно.

Также пока что не поступала информация о пострадавших и возможных разрушениях. Напомним, что предыдущей ночью мощной атаки дронами подвергся город Рени в Одесской области. Враг целил по портовой инфраструктуре.