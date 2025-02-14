14 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ночью российский дрон с фугасной боевой частью повредил крышу саркофага, который защищает разрушенный четвертый реактор ЧАЭС, начался пожар, его уже потушили. Зеленский добавил, что повреждение укрытия существенные.

По данным ДСНС, радиационный фон в норме, мониторинг продолжается.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило, что около 01:50 в пятницу, 14 февраля, на Чернобыльской АЭС прогремел взрыв.

Звук взрыва исходил из Нового безопасного конфайнмента, который защищает остатки четвертого реактора ЧАЭС. После взрыва начался пожар, сказано в сообщении МАГАТЭ в соцсети Х.

В МАГАТЭ также подтвердили, что в крышу саркофага АЭС врезался дрон, не упомянув при этом Россию.

Завершение войны может начаться с полного прекращения огня

Президент США Дональд Трамп хочет не просто прекращения огня, а достижения полного завершения войны в Украине. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио.

«Он хочет, чтобы война закончилась. Он не ищет просто паузы, а хочет, чтобы она закончилась, и это будет трудно, и это должно происходить поэтапно», — сказал политик, передает Госдепартамент.

Рубио отметил, что именно это Трамп сказал российскому диктатору Путину.

Госсекретарь очертил примерный сценарий завершения войны в Украине и отметил, что он может начаться с прекращения огня. Но об этом еще не договаривались и даже не велись переговоры.

Далее, по его мнению последуют этапы открытия таких вещей, как коридоры помощи и обеспечение того, чтобы обе стороны не били по объектам энергетической инфраструктуры.

Госсекретарь выразил уверенность, что Трамп «единственный в мире, кто может объединить нечто подобное, но это должны быть глобальные усилия, то есть страны всего мира должны принимать в этом участие».

Он в очередной раз подчеркнул, что именно Европа должна предоставить Украине долгосрочные гарантии безопасности, а США «будут заинтересованы в долгосрочной независимости Украины».

Последствия ночной воздушной атаки

В ночь на 14 февраля 2025 года враг атаковал Украину 133 ударными БпЛА, сообщили в Воздушных Силах ВСУ.

По состоянию на 8.30 подтверждено сбитие 73-х ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов.

58 вражеских беспилотников-имитаторов — локально потеряны.

Вследствие вражеской атаки пострадали Киевщина, Сумщина, Черниговщина, Одесская и Харьковская области.

Под Москвой уничтожили новейшие комплексы «Валдай»

Главное управление разведки Минобороны Украины сообщает о подрыве двух российских радиолокационных комплексов «Валдай» в Подмосковье.

Отмечается, что в ночь с 6 на 7 февраля на территории воинской части 52116 в городе Долгопрудный под Москвой произошел сильных взрыв.

Взрывчатка уничтожила два российских радиолокационных комплекса «Валдай», предназначенных для круглосуточного автоматического обнаружения и противодействия БПЛА.

Это новейшая разработка российского военно-промышленного комплекса — первый образец в своем классе, принятый на вооружение армии государства-агрессора, отмечают разведчики.

По данным ГУР, воинская часть, на которой взорвались «Валдаи», отвечает за безопасность воздушного пространства над Москвой.

О ситуации на фронте

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 113 боевых столкновений.

Четырнадцать атак совершил враг на Торецком направлении в районах населенных пунктов Торецк, Крымское и Щербиновка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 38 наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Сухая Балка, Тарасовка, Елизаветовка, Луч, Лысовка, Удачное, Успеновка, Надиевка, Андреевка и Дачное.

Силы обороны отбили 16 вражеских атак на Новопавловском направлении. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи населенного пункта Зеленовка и в направлении Бурлацкого.

За прошедшие сутки на Курском направлении произошло 23 боестолкновения, враг нанес 51 авиационный и один ракетный удары, применив четыре ракеты и 77 управляемых бомб, также совершил более 500 артиллерийских обстрелов.

Потери врага на утро 14 февраля

За минувшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 13 районов сосредоточения личного состава, вооружения, военной техники оккупантов; два пункта управления БпЛА, средство ПВО, восемь средств ракетных войск и артиллерии, склад боеприпасов, средство РЭБ и еще один важный объект противника.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1200 оккупантов.

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