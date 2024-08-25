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Військовий медик, який протестував через погану їжу в одеській лікарні, припинив голодування (відео)

Військовий медик, який протестував через погану їжу в одеській лікарні, припинив голодування (відео)

Бойовий медик Петро Конопля, який кілька днів тому оголосив голодування через нестерпні умови та погане харчування в Одеській обласній психіатричній лікарні №2, де чоловік проходить реабілітацію, знову почав їсти.

Про це він повідомив напередодні увечері у своєму телеграм-каналі.

Петро Конопля показав, що йому подали гречану кашу, яка вже не була схожа на клей, і солодкий чай. І покуштувавши каші, чоловік залишився дуже задоволений.

Військовослужбовець також розповів, що після скандалу, що вибухнув, у лікарні відбулися деякі зміни, принаймні, годувати пацієнтів стали набагато краще.

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За словами Петра, зараз у лікарняній їдальні на кожному столі лежать фрукти, овочі, є дині, кавуни, апельсини, яблука. Щоправда, при цьому він зазначив, що поки що покращення відбулися завдяки підтримці волонтерів.

«Мені сподобалося, добре, але це все забезпечили волонтери… Ми зараз домовилися про те, що ця лікарня зливається з іншою лікарнею, де кейтеринг і готують дуже смачно», – розповів військовий.

Нагадаємо, 21 серпня 2010 року військовий медик Петро Конопля оголосив голодування через нестерпні умови у психіатричній лікарні. Після цього Комісія департаменту охорони здоров’я Одеської ОВА заявила перевірці інформації та з’ясування причин обставин.

Як заявив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер, який відвідав медустанову, вже оголошено тендер на надання харчування пацієнтам психіатричної лікарні, яких раніше годував місцевий харчоблок.

«Зараз перехідний період. Місяч-півтора, щоб як в інших лікарнях перейти на обслуговування спеціалізованих компаній, які приїжджатимуть та годуватимуть пацієнтів належним чином», – запевнив Кіпер.

На даний момент не ясно, наскільки покращиться харчування пацієнтів, коли цим питанням займуться приватні фірми.

Тим не менш, Петро Конопля, який проходить лікування після четвертого поранення і розголосив ситуацію, заявив, що повірив обіцянкам Кіпера і припиняє раніше оголошене голодування.

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