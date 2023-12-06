Военный эксперт рассказал о важности обороны Одессы

Об этом рассказал военный эксперт Михаил Жирохов.

Особенно тяжело украинским защитникам под Авдеевкой и Бахмутом, куда оккупанты бросили много техники и личного состава.

Под Бахмутом россияне имеют частные успехи. Теперь они пустили в бой все свои резервы. Их цель – выйти на административные границы Донецкой области. Российские оккупанты хотят сделать гораздо быстрее. Наступать они могут только под Авдеевкой, но там сильная оборона. У россиян воюют контрактники, набираемые из заключенных штурмовики. Это уже не Пригожин, а Штурм Z. Третий компонент – это мобилизованные с оккупированных территорий: из Луганской и Донецкой области, – сообщил эксперт.

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Планы украинских защитников на зиму остаются неизвестными. Жирохов считает, что наше командование зимой перейдет на сдерживание врага. Силы россиян пока крепки, а оружия у них много. Поэтому Украине следует переключить внимание на собственное вооружение и изготовление снарядов.

На прорыв на локальных участках у нас пока нет сил и техники. Это нужно признавать и озвучивать. У нас не хватает бронетехники, fpv-дронов, снарядов, а людей нужно беречь, – отметил эксперт.

Между тем у Украины есть успехи: морской коридор успешно работает, а вчера над Черным морем был сбит российский самолет.

Нас можно поздравить система противовоздушной обороны Patriot уже в Одесской области. Потеря для россиян Су-24М – это тоже больно. Они должны знать, что украинцы защищают свое море, корабли и возящих нам продовольствие. В связи с событиями на границах с Польшей морской коридор из портов Большой Одессы очень важен. А говорить, что контрнаступление неудачное, это неправильно. Планы, написанные и отработанные, встречаются с массой непредвиденных обстоятельств. Поэтому наше командование, когда столкнулось с первыми большими потерями сразу прекратило действия. План на 2024 год, я уверен, учитывает эти ошибки и разработан таким образом, что мы сможем изменить ситуацию в следующем году. Хотя, повторяю, нужно производить больше своего оружия, составы западных партнеров значительно опустели, – подытожил Жирохов.

За два года полномасштабной войны наши герои побили немало мировых и личных рекордов. «Одесская жизнь» рассказывает о самых нашумевших из них.