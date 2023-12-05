Как порты Большой Одессы кормят мир

Об этом сообщил Александр Кубраков, министр развития громад, территорий и инфраструктуры.

В сообщении говорится, что гражданские суда вывезли 7 млн тонн грузов из портов Пивденный, Одесса и Черноморск.

Почти 5 млн. тонн – это продукция украинских аграриев.

По информации Кубракова, с 8 августа Украинским коридором, установленным ВМС ВСУ, прошло 200 судов на выход из портов и 226 судов – на вход.

Также Кубраков сообщил, что сегодня в портах Одесса, Черноморск и Пивденный под погрузкой находится 31 судно. Еще 30 судов следуют по коридору в обе стороны.

Ранее «Одесская жизнь» писала, что, несмотря на опасность, которую создают россияне в Черном море, судоходство у берегов Одесской области продолжается. Напомним, 8 ноября россияне атаковали гражданское иностранное судно, заходившее в один из портов Одесской области. В результате попадания ракеты трое членов экипажа получили ранения и один погиб.

Также несут угрозу морские мины, на которых подорвалось иностранное судно, перевозившее дизельное горючее.