Бьем оккупантов и ставим рекорды: необычные достижения ВСУ за два года войны

Ликвидировал рашиста и вошел в историю

В середине ноября самый обговариваемый в воинской среде рекорд установил снайпер Службы безопасности Украины. Он ликвидировал оккупанта из украинской винтовки «Володар обрію» с дистанции 3,8 километра. Этот выстрел вошел в мировую историю, обойдя предыдущий рекорд канадского снайпера на 260 метров. Кстати, третье место в этом рейтинге занимает украинский нацгвардеец.

Теперь мировые снайперские рекорды выглядят так:

Первое место. Украинский снайпер ликвидировал оккупанта с дистанции 3800 метров в 2023 году в Украине.

Второе место. Канадский снайпер ликвидировал боевика ИГИЛ с дистанции 3540 метров в 2017 году в Ираке.

Третье место. Украинский снайпер ликвидировал оккупанта с дистанции 2710 метров в 2022 году в Украине.

Четвертое место. Британский снайпер ликвидировал пулеметчиков «Талибана» с расстояния 2475 метров в 2009 году в Афганистане.

Побил рекорд легендарного летчика-аса

В мае 2023 года украинский летчик-штурмовик подполковник Ростислав Лазаренко установил рекорд среди пилотов Воздушных сил Украины — он совершил более 380 боевых вылетов (на 6 августа 2023 года). Это больше, чем у легендарного летчика-аса времен Второй мировой войны Ивана Кожедуба, который сделал 330 боевых вылетов. Летом Президент Украины присвоил Лазаренко звание Героя Украины:

— Если кто-то думает, что этим можно гордиться, то вы ошибаетесь. Каждый раз испытываешь страх, каждый раз перед взлетом ты думаешь, вернешься ли на этот раз или, возможно, это последний полет, — признался летчик-рекордсмен.

Лишили оккупантов «глаз» игрушечным дроном

Значительную роль в нынешней войне играют ударные беспилотники. В июле одно из подразделений ВСУ уничтожило стратегически важную для оккупантов башню наблюдения с помощью FPV-дрона на расстоянии девять километров. Это абсолютный рекорд. К тому же бойцы собрали беспилотник сами.

Некоторые FPV-дроны в среднем весят 500-750 грамм. Для ВСУ это и разведчики, и опасное оружие, которое может проникнуть куда угодно.

«Собрали урожай» уничтоженной российской артиллерии

В сентябре 2023 года Силы обороны Украины побили рекорд по уничтожению российской артиллерии. В течение одного месяца наши ликвидировали 947 артиллерийских систем врага, в октябре — 733 системы. Именно уничтожение вражеской артиллерии является перво¬очередной задачей украинских войск.

Сводная таблица по месяцам

2022 год 2023 год январь 186 февраль 77 186 март 239 282 апрель 135 238 май 208 553 июнь 137 688 июль 136 677 август 183 691 сентябрь 282 947 октябрь 333 733 ноябрь 174 декабрь 117

Показали силу Арнольду Шварценеггеру и победили

Даже пройдя тяжелые бои на фронте, украинские военные не перестают удивлять мир. В октябре команда наших ветеранов установила мировой рекорд по стронгмену (демонстрация силы) на международном спортивном фестивале Арнольда Шварценеггера. В соревнованиях приняли участие восемь украинских военнослужащих, получивших тяжелые ранения во время боевых действий. В упоре сидя они протащили за канат четыре грузовика массой 35 тонн на 20 метров за 30,69 секунды.

Упал-отжался и попал в книгу рекордов Гиннеса

На войне важно все: умело пользоваться оружием, быть смекалистым, иметь силу и выносливость. Какую подготовку проходят украинские военные, всему миру показал старший лейтенант Дмитрий Косатый. Молодой человек попал в книгу рекордов Гиннеса — ему удалось отжаться на кулаках 128 раз за одну минуту. Предыдущий рекорд принадлежал итальянцу, который отжался 116 раз за минуту.