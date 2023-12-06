Бьем оккупантов и ставим рекорды: необычные достижения ВСУ за два года войны

Ежедневно на поле боя Вооруженные силы Украины делают невозможное возможным. Причем за два года полномасштабной войны наши герои побили немало мировых и личных рекордов. В День ВСУ «Одесская жизнь» рассказывает о самых нашумевших из них. Однако знайте, что этот список постоянно пополняется.
Ликвидировал рашиста и вошел в историю
В середине ноября самый обговариваемый в воинской среде рекорд установил снайпер Службы безопасности Украины. Он ликвидировал оккупанта из украинской винтовки «Володар обрію» с дистанции 3,8 километра. Этот выстрел вошел в мировую историю, обойдя предыдущий рекорд канадского снайпера на 260 метров. Кстати, третье место в этом рейтинге занимает украинский нацгвардеец.
Теперь мировые снайперские рекорды выглядят так:
- Первое место. Украинский снайпер ликвидировал оккупанта с дистанции 3800 метров в 2023 году в Украине.
- Второе место. Канадский снайпер ликвидировал боевика ИГИЛ с дистанции 3540 метров в 2017 году в Ираке.
- Третье место. Украинский снайпер ликвидировал оккупанта с дистанции 2710 метров в 2022 году в Украине.
- Четвертое место. Британский снайпер ликвидировал пулеметчиков «Талибана» с расстояния 2475 метров в 2009 году в Афганистане.
Побил рекорд легендарного летчика-аса
В мае 2023 года украинский летчик-штурмовик подполковник Ростислав Лазаренко установил рекорд среди пилотов Воздушных сил Украины — он совершил более 380 боевых вылетов (на 6 августа 2023 года). Это больше, чем у легендарного летчика-аса времен Второй мировой войны Ивана Кожедуба, который сделал 330 боевых вылетов. Летом Президент Украины присвоил Лазаренко звание Героя Украины:
— Если кто-то думает, что этим можно гордиться, то вы ошибаетесь. Каждый раз испытываешь страх, каждый раз перед взлетом ты думаешь, вернешься ли на этот раз или, возможно, это последний полет, — признался летчик-рекордсмен.
Лишили оккупантов «глаз» игрушечным дроном
Значительную роль в нынешней войне играют ударные беспилотники. В июле одно из подразделений ВСУ уничтожило стратегически важную для оккупантов башню наблюдения с помощью FPV-дрона на расстоянии девять километров. Это абсолютный рекорд. К тому же бойцы собрали беспилотник сами.
Некоторые FPV-дроны в среднем весят 500-750 грамм. Для ВСУ это и разведчики, и опасное оружие, которое может проникнуть куда угодно.
«Собрали урожай» уничтоженной российской артиллерии
В сентябре 2023 года Силы обороны Украины побили рекорд по уничтожению российской артиллерии. В течение одного месяца наши ликвидировали 947 артиллерийских систем врага, в октябре — 733 системы. Именно уничтожение вражеской артиллерии является перво¬очередной задачей украинских войск.
Сводная таблица по месяцам
|2022 год
|2023 год
|январь
|186
|февраль
|77
|186
|март
|239
|282
|апрель
|135
|238
|май
|208
|553
|июнь
|137
|688
|июль
|136
|677
|август
|183
|691
|сентябрь
|282
|947
|октябрь
|333
|733
|ноябрь
|174
|декабрь
|117
Показали силу Арнольду Шварценеггеру и победили
Даже пройдя тяжелые бои на фронте, украинские военные не перестают удивлять мир. В октябре команда наших ветеранов установила мировой рекорд по стронгмену (демонстрация силы) на международном спортивном фестивале Арнольда Шварценеггера. В соревнованиях приняли участие восемь украинских военнослужащих, получивших тяжелые ранения во время боевых действий. В упоре сидя они протащили за канат четыре грузовика массой 35 тонн на 20 метров за 30,69 секунды.
Упал-отжался и попал в книгу рекордов Гиннеса
На войне важно все: умело пользоваться оружием, быть смекалистым, иметь силу и выносливость. Какую подготовку проходят украинские военные, всему миру показал старший лейтенант Дмитрий Косатый. Молодой человек попал в книгу рекордов Гиннеса — ему удалось отжаться на кулаках 128 раз за одну минуту. Предыдущий рекорд принадлежал итальянцу, который отжался 116 раз за минуту.