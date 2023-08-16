Новости Одессы и Одесской области

Из Одессы вышло судно, которое находилось в порту с первого дня войны

Из Одессы вышло судно, которое находилось в порту с первого дня войны

Сегодня утром, 16 августа, порт Одессы покинул контейнеровоз, воспользовавшийся временным коридором для торговых судов в/из портов Большой Одессы.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

По информации Кубракова, контейнеровоз JOSEPH SCHULTE (флаг Гонконг) вышел из порта Одесса и движется установленным для гражданских судов временным коридором в/из черноморских морских портов Украины.

Контейнеровоз

16 августа 2023 г. контейнеровоз, который находился в порту Одесса с 23 февраля 2022 г., вышел за Воронцовский маяк и держит курс на Босфор. На борту – более 30 тыс. тонн груза (2 114 контейнеров), в том числе с продовольствием, —

сообщил министр.

Этим транспортным коридором в первую очередь будут пользоваться для эвакуации судов, находившихся в украинских портах на момент полномасштабного вторжения России, добавил он.

Временные маршруты движения гражданских судов в/из черноморских морских портов Украины начали действовать с 8 августа 2023 года.

Напомним, последнее судно покинуло порт Одессы 16 июля. После срыва Зерновой сделки, российская федерация атаковала портовую инфраструктуру Одессы, Черноморска и южных районов области.

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