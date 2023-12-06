Військовий експерт розповів про важливість оборони Одеси

Про це розповів військовий експерт Михайло Жирохов.

Особливо важко українським захисникам під Авдіївкою та Бахмутом, куди окупанти кинули багато техніки та особового складу.

Під Бахмутом росіяни мають приватні успіхи. Тепер вони пустили у бій усі свої резерви. Їхня мета – вийти на адміністративні кордони Донецької області. Російські окупанти хочуть зробити набагато швидше. Наступати вони можуть лише під Авдіївкою, але там сильна оборона. У росіян воюють контрактники, які набираються із ув’язнених штурмовики. Це вже не Пригожин, а Штурм Z. Третій компонент – це мобілізовані з окупованих територій: із Луганської та Донецької області, – повідомив експерт.

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Плани українських захисників на зиму залишаються невідомими. Жирохов вважає, що наше командування взимку перейде на стримування ворога. Сили росіян поки що міцні, а зброї у них багато. Тому Україні слід звернути увагу на власне озброєння та виготовлення снарядів.

На прорив на локальних ділянках у нас поки що немає сил і техніки. Це потрібно визнавати та озвучувати. У нас не вистачає бронетехніки, fpv-дронів, снарядів, а людей треба берегти, – зазначив експерт.

Тим часом Україна має успіхи: морський коридор успішно працює, а вчора над Чорним морем був збитий російський літак.

Нас можна привітати система протиповітряної оборони Patriot вже на Одещині. Втрата для росіян Су-24М – це також боляче. Вони повинні знати, що українці захищають своє море, кораблі і продовольство, що нам возять. У зв’язку з подіями на кордонах із Польщею морський коридор із портів Великої Одеси дуже важливий. А казати, що контрнаступ невдалий, це неправильно. Плани, написані та відпрацьовані, зустрічаються з масою непередбачених обставин. Тому наше командування, коли зіткнулося з першими великими втратами, одразу припинило дії. План на 2024 рік, я впевнений, враховує ці помилки та розроблений таким чином, що ми зможемо змінити ситуацію наступного року. Хоча, повторюю, потрібно виробляти більше своєї зброї, склади західних партнерів значно спорожніли, – підсумував Жирохов.

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