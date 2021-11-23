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Новощепной ряд наизнанку: как проходит ремонт улицы

Новощепной ряд наизнанку: как проходит ремонт улицы

Новощепной ряд и участок Преображенской у Привоза – последние участки, после ремонта которых можно запускать трамвайный маршрут Север-Юг. На нем можно будет без пересадок проехать с Котовского на Таирова.

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О том, как движется ремонт на участке Преображенской у Привоза, мы недавно рассказывали. Сегодня очередь Новощепного ряда. Трамвайные пути и там и там обещают отделить от проезжей части для автомобилей. Это позволит в будущем трамваям не стоять в пробках.

Сроков запуска маршрута Север-Юг пока неизвестно, зато, если верить обещаниям городских чиновников, по обновленным путям вскоре поедут трамваи 5 и 28 маршрутов.

Надо отметить что улицы тут ремонтируются капитально – там не просто делают новое покрытие, но и меняют все коммуникации, включая водопроводные трубы и электрические кабели.

Рельсы укладывают на специальное бетонное основание – это должно обеспечить долгий срок службы новых путей и малый уровень шума.

новощепной ряд ремонт
новощепной ряд ремонт
новощепной ряд ремонт
новощепной ряд ремонт
новощепной ряд ремонт
новощепной ряд ремонт
новощепной ряд ремонт
новощепной ряд ремонт
новощепной ряд ремонт
новощепной ряд ремонт
новощепной ряд ремонт
новощепной ряд ремонт
новощепной ряд ремонт
новощепной ряд ремонт
новощепной ряд ремонт

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Редакция ПРОФИЛЬ

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