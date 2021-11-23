Новощепной ряд наизнанку: как проходит ремонт улицы

Новощепной ряд и участок Преображенской у Привоза – последние участки, после ремонта которых можно запускать трамвайный маршрут Север-Юг. На нем можно будет без пересадок проехать с Котовского на Таирова.

О том, как движется ремонт на участке Преображенской у Привоза, мы недавно рассказывали. Сегодня очередь Новощепного ряда. Трамвайные пути и там и там обещают отделить от проезжей части для автомобилей. Это позволит в будущем трамваям не стоять в пробках.

Сроков запуска маршрута Север-Юг пока неизвестно, зато, если верить обещаниям городских чиновников, по обновленным путям вскоре поедут трамваи 5 и 28 маршрутов.

Надо отметить что улицы тут ремонтируются капитально – там не просто делают новое покрытие, но и меняют все коммуникации, включая водопроводные трубы и электрические кабели.

Рельсы укладывают на специальное бетонное основание – это должно обеспечить долгий срок службы новых путей и малый уровень шума.

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