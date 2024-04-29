Новости Одессы и Одесской области

Вниманию водителей: с 1 мая вступят в силу важные изменения в ПДД

Вниманию водителей: с 1 мая вступят в силу важные изменения в ПДД

В Украине вступают в силу новые положения Правил дорожного движения, согласно которым дневные ходовые огни или ближний свет фар вне населенных пунктов теперь должны быть включены вне зависимости от времени года. А нарушителей этой нормы ждет штраф.

Таким образом, с 1 мая 2024 года продолжит действовать норма о необходимости включать дневные ходовые огни или ближний свет за пределами населенных пунктов.

Ранее эта норма действовала только с октября по май, но осенью прошлого года Кабмин (постановление №1105 от 20 октября 2023 года) снял временные ограничения и теперь данная норма действует круглый год и в любое время суток.

Новые правила призваны сделать автомобили более заметными на трассе. Несмотря на то, что летом видимость на дорогах лучше, авто с включенными фарами можно заметить на большем расстоянии. К тому же, как объясняют в Патрульной полиции, подобная практика показала хорошие результаты уже давно действуют в странах ЕС и, по статистике, снижает количество ДТП в светлое время суток.

В условиях ухудшенной видимости разрешается включать и дальний свет фар, однако нужно следить, чтобы не ослепить водителей встречных автомобилей.

Также отметим, что за нарушение этой нормы предусмотрен штраф в размере от 425 до 510 гривен.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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