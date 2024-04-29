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До уваги водіїв: з 1 травня набудуть чинності важливі зміни до правил дорожнього руху

До уваги водіїв: з 1 травня набудуть чинності важливі зміни до правил дорожнього руху

В Україні набувають чинності нові положення Правил дорожнього руху, згідно з якими денні ходові вогні або ближнє світло фар поза населеними пунктами тепер мають бути включені незалежно від пори року. А на порушників цієї норми чекає штраф.

Таким чином, з 1 травня 2024 року продовжуватиме діяти норма щодо необхідності включати денні ходові вогні або ближнє світло за межами населених пунктів.

Раніше ця норма діяла лише з жовтня по травень, але восени минулого року Кабмін (ухвала №1105 від 20 жовтня 2023 року) зняв тимчасові обмеження і тепер ця норма діє цілий рік і будь-якої доби.

Нові правила мають зробити автомобілі більш помітними на трасі. Незважаючи на те, що влітку видимість на дорогах краща, авто з увімкненими фарами можна помітити на більшій відстані. До того ж, як пояснюють у Патрульній поліції, подібна практика, яка вже давно діє у країнах ЄС, показала добрі результати,  і, за статистикою, знижує кількість ДТП у світлий час доби.

В умовах погіршеної видимості дозволяється вмикати і дальнє світло фар, однак слід стежити, щоб не засліпити водіїв зустрічних автомобілів.

Також зазначимо, що за порушення цієї норми передбачено штраф у розмірі від 425 до 510 гривень.

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