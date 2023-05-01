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Правила дорожного движения: что украинские водители могут не делать с 1 мая

Правила дорожного движения: что украинские водители могут не делать с 1 мая

С сегодняшнего дня, 1 мая 2023 года, в Украине перестает действовать одно из ограничений на автодорогах: теперь водителям не обязательно включать ближний свет фар или ходовых огней за городом в дневное время.

Об этом гласит пункт 9.8 Правил дорожного движения (ПДД).

«С 1 октября по 1 мая на всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов должны быть включены дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия в конструкции транспортного средства – ближний свет фар»,

– отмечается в ПДД.

Таким образом, с 1 мая обязательное включение дневных ходовых огней, или в случае их отсутствия – ближнего света фар для украинских водителей отменяется.

Данное правило связано с необходимостью дополнительного обозначения автомобиля в условиях недостаточной видимости в осенне-зимний период.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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