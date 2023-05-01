Правила дорожного движения: что украинские водители могут не делать с 1 мая

Кабмин запретил использовать Z и V в индивидуальных автономерах Кабинет Министров Украины запретил заказывать и производить индивидуальные номерные знаки на авто, содержащие символику, которая ассоциируется с полномасштабным вторжением россии и тоталитарными режимами. При этом о номерных знаках государственной регистрации для электромобилей речь не идет. ПОДРОБНЕЕ

В центре Одессы изменили схему движения транспорта В центре Одессы, на пересечении улиц Канатной и Троицкой, изменили схему движения транспорта. Теперь передвигаться по этому участку дороги станет легче. ПОДРОБНЕЕ

В Одессе откажутся от строительства новой дороги на Таирова У одесской мэрии были планы соединить две ключевые магистрали на Таирова, Люстдорфскую дорогу и проспект Небесной сотни, новым проездом по линии 13 трамвая. Но, скорее всего, от проекта откажутся. ПОДРОБНЕЕ