Вместо тюрьмы: какой новый вид наказания вводят в Украине?

В Украине будет введен новый способ наказания – пробационный надзор. Согласно недавно принятому закону №9185 от 23 августа 2023 года, который вступит в силу через 6 месяцев со дня, следующего за днем его опубликования, пробационный надзор будет одним из основных видов наказания на уровне с ограничением или лишением свободы, но в то же время должен стать их альтернативой.

Об этом сообщили в Министерстве юстиции.

Пробационное наблюдение может быть назначено на срок от 1 до 5 лет и применено за такие преступные деяния:

преднамеренное причинение тяжких телесных повреждений при превышении пределов необходимой обороны;

превышение мер, необходимых для задержания лица, совершившего уголовное правонарушение;

преднамеренное легкое телесное повреждение;

побои и пытки;

домашнее насилие;

угрозы убийством;

заражение вирусом иммунодефицита человека или другой неизлечимой инфекционной болезнью;

заражение венерической болезнью;

неоказание помощи больному медработником;

насильственное донорство;

эксплуатация детей;

принуждение к вступлению в половую связь;

нарушение порядка финансирования политической партии и предвыборной агитации;

уклонение от уплаты алиментов;

разглашение тайны усыновления;

препятствование профессиональной деятельности журналистов;

грубое нарушение законодательства о труде;

невыплата зарплаты, стипендии, пенсии или других установленных законом выплат;

нарушение неприкосновенности частной жизни, права на получение образования и на безвозмездную медпомощь;

воровство, грабеж, хулиганство и мошенничество;

незаконное использование в целях получения прибыли гуманитарной помощи и благотворительных пожертвований;

подделка документов;

разглашение банковской тайны;

незаконная порубка, перевозка, хранение и сбыт леса;

браконьерство;

публичные призывы к совершению теракта;

надругательство над могилой;

ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов;

создание или содержание мест разврата и сводничество;

посев или выращивание снотворного мака или конопли;

незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта.

Отмечается, что наказание будет осуществляться без изоляции от общества, но с возложением ряда обязанностей, за неисполнение которых может быть применено более суровое наказание. При этом пробационный надзор не сможет назначаться лицам, которые во время отбывания этого вида наказания совершили уголовное правонарушение.

При избрании наказания в виде пробационного надзора суд возлагает на осужденного следующие обязанности:

периодически появляться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации;

сообщать уполномоченный орган по вопросам пробации об изменении своего места жительства, работы или учебы;

не выезжать за пределы Украины без согласования с уполномоченным органом по пробации.

Кроме этого, на осужденного судом могут быть возложены и другие обязанности:

использовать электронное средство контроля и надзора и проживать по указанному в решении суда адресу;

соблюдать установленные судом требования о совершении определенных действий, ограничения общения, передвижения и проведения досуга;

трудоустроиться или по направлению уполномоченного органа по вопросам пробации обратиться в органы государственной службы занятости для регистрации как безработного и трудоустроиться, если ему будет предложена должность (работа);

выполнять меры, предусмотренные пробационной программой;

пройти курс лечения от наркотической, алкогольной зависимости, расстройств психики и поведения вследствие употребления психоактивных веществ или заболевания, представляющего опасность для здоровья других лиц.

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Фото: Закон i бiзнес