Отпуск в военное время: уместен ли он и что говорит закон

Отпуск по закону

Мы имеем право и на отпуск во время войны. Но с введением в стране военного положения порядок его предоставления изменился.

Сегодня трудовые права работников определяет Закон Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» от 15.03.2022 года. Согласно документу, в течение действия военного положения сотрудникам должен предоставляться ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 24 календарных дня. Если же условиями трудового договора был предусмотрен отпуск более длительный, то действие таких пунктов документа временно может быть прекращено.

Правда, некоторые одесситы, осведомленные об этой норме закона, воспринимают ее с горьким сарказмом.

— Какие отпуска? О каких 24 днях идет речь? Это для руководителей государственных учреждений? Открою страшную тайну: отпуск работника — это когда ты три дня дома в телефонном режиме работаешь на удаленке, — делится юрист Евгения.

Закон предусматривает право работника и на другие отпуска: по беременности и родам, по уходу за ребенком, учебные, творческие, за свой счет.

Отказать работнику в предоставлении отпуска работодатель имеет право, если сотрудник задействован в работах на объектах критической инфраструктуры, важных для экономики, национальной безопасности и обороны.

Важность отдыха

Отдых сейчас важнее, чем до войны, убеждены психологи. Люди намного быстрее выгорают эмоционально и физически. И это не лучшим образом сказывается на их самочувствии, настроении и в конечном счете — работоспособности.

Отпуск необходим им для восстановления жизненных сил, сохранения психического здоровья, дальнейшей продуктивной работы. Да и, к сожалению, уже становится ясно, что война в Украине не закончится так быстро, как нам всем хотелось бы. И, соответственно, отношение одесситов к летнему отдыху меняется.

«Мораторий на отдых»

В первый год войны большинство наших земляков считали отпуск во время войны неуместным. Хотя некоторые отдыхали — и даже за рубежом. Спустя год полномасштабной войны, согласно исследованиям сайта трудоустройства Work.ua, украинцев, признающих пользу летнего отдыха, стало больше.

Первый опрос на эту тему сайт проводил прошлым летом. Тогда возможность летнего отдыха одобрили 48% опрошенных, а для 52% — отпуск был «не ко времени».

По определению психологов, наблюдался так называемый «нравственный мораторий на отдых». А это — довольно опасное явление, которое может привести к массовому эмоциональному выгоранию работников.

На дачу и за границу

В начале лета 2023 года Work.ua вновь провел подобный опрос. Респондентам задали два вопроса: как вы относитесь к отпускам во время войны и что будете делать летом.

Идею летнего отдыха поддержали уже 78% респондентов, 22% ответили, что сейчас брать отпуск неуместно.

Впрочем, несмотря на признание необходимости летнего отпуска, действительно отдыхать собирались только 25% опрошенных.

16% из них планировали отдых на даче, турбазе, поездку в безопасный регион Украины. Правда, гарантий безопасности сегодня в Украине нет нигде. А в Закарпатье — «военной» туристической Мекке — сейчас проживает наибольшее количество внутренних переселенцев. Поэтому могут быть серьезные проблемы с наличием жилья, тем более — по адекватным ценам.

9% из потенциальных отпускников собирались за границу. Главное преимущество в этом отдыхе — тишина и покой, возможность хоть ненадолго пожить без постоянных угроз ракетных обстрелов и сирен воздушных тревог.

Отпуск — время для волонтерства

Отдохнуть — хотя в отпуск хочется — удастся далеко не всем одесситам. Из их числа 25% — будут продолжать работать, 40% — активно искать новую работу, 2% — заниматься волонтерской деятельностью.

Кстати, психологи утверждают: чтобы отвлечься от рабочей рутины, необязательно 24 дня жариться на солнце. Даже если вы переключитесь на другую деятельность — волонтерство, помощь животным или плетение маскировочных сеток — сможете полноценно отдохнуть. Можно также пройти курсы тактической медицины или пилотирования беспилотников. Так что и совестью мучиться не будете, и полезные в условиях войны навыки приобретете.

Отказ от отпуска во время войны — не самое лучшее решение. Сейчас и так тяжело — и морально, и физически. Поэтому, если позволяют обстоятельства, организуйте себе отдых. Хотя бы небольшой.



Здійснено за підтримки Асоціації «Незалежні регіональні видавці України» в рамках реалізації проєкту Хаб підтримки регіональних медіа. Погляди авторів не обов’язково збігаються з офіційною позицією партнерів

Читайте также: