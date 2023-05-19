Право на наследство: как его получить, если не успели в сроки по закону

Можно ли получить наследство, если долгое время не общались и не проживали с одним из родителей много лет и узнали о его смерти спустя некоторое время от посторонних людей.

Кто имеет право на наследство в первую очередь

Согласно статье 1261 Гражданского Кодекса (ГК), в первую очередь право на наследство по закону имеют:

дети наследодателя, в том числе зачатые при жизни наследодателя и родившиеся после его смерти;

тот из супругов, который его пережил;

родители.

Наследник, желающий принять наследство, но к моменту его открытия не проживал постоянно с наследодателем, должен подать нотариусу заявление о принятии наследства (часть 1 статьи 1269 ГК). Но чтобы обратиться к нотариусу, нужно иметь свидетельство о смерти родителя. Его можно получить в органах государственной регистрации актов гражданского состояния, обратившись с соответствующим заявлением (о получении свидетельства о смерти повторно). С заявлением следует предоставить паспорт, свидетельство о рождении.

С чем нужно обращаться в суд

Заявление о принятии наследства подается в нотариальную контору по месту открытия наследства лично, предоставив документы, которые будут свидетельствовать, что вы являетесь наследником.

Если другие приняли наследство, вы будете иметь долю.

Если нотариусом будет отказано по основаниям, что пропущен шестимесячный срок для принятия наследства, о чем выдается постановление, можно обратиться в суд для установления дополнительного срока принятия наследства.

Суд может определить дополнительный срок, достаточный для подачи заявления о принятии наследства, если наследник пропустил срок для принятия наследства по уважительной причине.

Что необходимо предъявить в суде

Обратившись в суд с заявлением, обязательно предоставьте те сведения, которые известны вам о жизни умершего, ваши воспоминания о взаимном общении, по какой причине не были на похоронах отца (матери) и от кого узнали о его смерти.

В соответствии с содержанием статьи 1272 ГК согласно письму Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел «О судебной практике рассмотрения гражданских дел о наследовании» №24-753/0/4-13 от 16.05.2013, иск об определении дополнительного срока для подачи заявления о принятии наследства подается:

в случае отсутствия письменного согласия всех наследников, принявших наследство, на представление наследником, пропустившим шестимесячный срок, заявления о принятии наследства в нотариальную контору; в случае пропуска шестимесячного срока подачи заявления о принятии наследства в нотариальную контору и отсутствия других наследников, которые приняли наследство и могли бы дать письменное согласие на подачу этого заявления.

Важно доказать в суде, что имели место непреодолимые обстоятельства, при которых вы не знали, что один из родителей умер, и приведите сведения о том, как происходило общение с ним при жизни.

В суд предоставьте доказательства, документально подтверждающие то, почему вы не могли вовремя принять наследство. Например, предоставьте доказательства, которые подтвердят ваше пребывание в командировке, на учебе, за границей, на лечении и т.д. Предоставьте другие справки, которые могут подтвердить те или иные семейные обстоятельства, которые не позволили принять наследство вовремя.

Виктория Гусакова, внештатный юрист

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