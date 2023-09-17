Замість в’язниці: який новий вид покарання запроваджують в Україні?

В Україні буде запроваджено новий спосіб покарання – пробаційний нагляд. Згідно з нещодавно ухваленим законом №9185 від 23 серпня 2023 року, який набуде чинності за 6 місяців від дня, що настає після дня його опублікування, він буде одним з основних видів покарання на рівні з обмеженням або позбавленням волі, але водночас має стати їх альтернативою.

Про це повідомили у Міністерстві юстиції.

Пробаційний нагляд може бути призначено на строк від 1 до 5 років і застосовано за такі злочинні дії:

навмисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищення меж необхідної оборони;

перевищення заходів, необхідних для затримання особи, яка вчинила кримінальне правопорушення;

навмисне легке тілесне ушкодження;

побої та тортури;

домашнє насильство;

погрози вбивством;

зараження вірусом імунодефіциту людини або іншою невиліковною інфекційною хворобою;

зараження венеричною хворобою;

ненадання допомоги хворому на медпрацівника;

насильницьке донорство;

експлуатація дітей;

примушення до вступу у статевий зв’язок;

порушення порядку фінансування політичної партії та передвиборчої агітації;

ухиляння від сплати аліментів;

розголошення таємниці усиновлення;

перешкоджання професійній діяльності журналістів;

грубе порушення законодавства про працю;

невиплата зарплати, стипендії, пенсії чи інших встановлених законом виплат;

порушення недоторканності приватного життя, права на здобуття освіти та на безоплатну медичну допомогу;

крадіжка, грабіж, хуліганство та шахрайство;

незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги та благодійних пожертвувань;

підробка документів;

розголошення банківської таємниці;

незаконне порубування, перевезення, зберігання та збут лісу;

браконьєрство;

публічні заклики до скоєння теракту;

наругу над могилою;

ввезення, виготовлення, збут та розповсюдження порнографічних предметів;

створення або утримання місць розпусти та зведення;

посів або вирощування снодійного маку чи конопель;

незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин чи їх аналогів без мети збуту.

Зазначається, що покарання провадитиметься без ізоляції від суспільства, але з покладанням низки обов’язків, за невиконання яких може бути застосовано суворіше покарання. При цьому пробаційний нагляд не зможе призначатись особам, які під час відбування цього виду покарання вчинили кримінальне правопорушення.

При обранні покарання у вигляді пробаційного нагляду суд покладає на засудженого такі обов’язки:

періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну свого місця проживання, роботи чи навчання;

не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом із пробації.

Крім цього, на засудженого судом можуть бути покладені інші обов’язки:

використовувати електронний засіб контролю та нагляду та проживати за вказаною у рішенні суду адресою;

дотримуватися встановлених судом вимог про вчинення певних дій, обмеження спілкування, пересування та проведення дозвілля;

працевлаштуватися або за направленням уповноваженого органу з питань пробації звернутися до органів державної служби зайнятості для реєстрації як безробітного та працевлаштуватися, якщо йому буде запропоновано посаду (роботу);

виконувати заходи, передбачені пробаційною програмою;

пройти курс лікування від наркотичної, алкогольної залежності, розладів психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин або захворювання, що становить небезпеку для здоров’я інших осіб.

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Фото: Закон i бiзнес