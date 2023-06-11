В Украине хотят наказывать мужчин за незаконный выезд из страны во время войны

В Украине готовят законопроект, согласно которому мужчин, незаконно выехавших из Украины во время войны, ждет наказание. Как рассказал в интервью издани. «РБК-Украина» министр внутренних дел Игорь Клименко, это будет совместная инициатива парламента и правительства.

Клименко отметил, что в настоящее время никаких наказаний для тех, кто незаконно пересек границу и потом вернулся в Украину, не предусмотрено.

«На сегодняшний день таких правил и ограничений не установлено, но я думаю, что по окончании войны государство сделает все для того, чтобы каждому гражданину напомнить, что он делал во время войны. Имею в виду тех, кто нелегально перешел границу», – сказал министр.

По его словам, это будет совместная инициатива Кабинета министров и депутатов Верховной рады.

«Я думаю, это будет закон», – добавил Игорь Клименко.

По его словам, сейчас изучается международный опыт. «Как обращаться с нашими гражданами, которые нарушили закон уже один раз. Они должны ответить за нарушение закона. Я думаю, каждый гражданин этого хочет и поймет государство, если будут какие-то ограничения относительно дальнейшего передвижения этих граждан как минимум за границу», – добавил министр.

Напомним, во время действия военного положения в Украине выезд мужчин от 18 до 60 лет за границу запрещен. Но есть и исключения: выехать из Украины могут некоторые категории граждан. Список тех, кому разрешают выезд, достаточно велик. В их числе мужчины с инвалидностью, многодетные родители, водители, волонтеры, моряки, спортсмены, культурные деятели, народные депутаты, министры.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, смогут ли 17-летние юноши выехать из Украины.

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