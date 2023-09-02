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Браконьер в Одесской области порыбачил в заповедном лимане почти на 800 тысяч гривен

Браконьер в Одесской области порыбачил в заповедном лимане почти на 800 тысяч гривен

На Тилигульском лимане поймали браконьера — незаконно рыбачил на бычков. Мужчина нанес ущерб рыбному хозяйству заповедного лимана почти на 800 тысяч гривен.

Об этом сообщили в Одесском рыбоохранном патруле.

На Тилигульском лимане, вблизи с. Кошары Одесского района, патруль обнаружил мужчину, который ловил рыбу запрещенными для любительского рыболовства орудиями ловли – 2 бычковыми ятерями.

Во время осмотра у него изъяли 21 кг (501 экземпляр) бычка. Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству, составляет 783 564 грн.

На любителя незаконной рыбалки составили административный протокол грубое нарушение правил рыболовства.

Также на место правонарушения была вызвана следственно-оперативная группа для открытия уголовного производства по ст. 249 УК Украины.

За браконьерство мужчине грозит штраф от 1,7 тыс. до 3,4 тыс. гривен или ограничение свободы сроком до трех лет с конфискацией орудий ловли и пойманной рыбы.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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