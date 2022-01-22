Власти Одесской области рассказали, что будет в регионе с ценами на газ и отопление

Для населения стоимость природного газа и тепла останется неизменной, а вот предприятиям придется несладко.
Такое заявление сделал глава Одесской областной государственно администрации Сергей Гриневецкий в интервью «Суспільне. Одеса».
По его словам, этот отопительный сезон область пройдет спокойно. У населения и социальных объектов нет поводов для беспокойства. А вот у аграриев и предприятий из-за нынешнего ценообразования могут возникнуть проблемы. Так, по словам губернатора, стоимость минеральных удобрений увеличилась в разы, так при их производстве необходимо большое количество природного газа, который подорожал за минувший год в 5 раз.
Раньше мы брали (газ) в России и в Белоруссии, теперь берем в Европе, но там цена газа доходила до 2100 долларов за 1000 кубометров газа. Вы представляете, какая цена на минеральные удобрения. А в феврале нужно покупать минудобрения. Какая себестоимость продуктов будет? Если будут такие цены на газ для промышленности, это будет проблема,
– считает руководитель Одесской облгосадминистрации.
Впрочем, и уверения Сергея Гриневецкого, что население не ощутит на себе роста тарифов на газ и тепло, тоже не совсем соответствуют реальному положению дал.
Для жильцов примерно 10% одесских домов цены на отопление подскочили в разы. Причина в том, что там нет счетчиков тепла.
Одесситы даже проведут митинг в воскресение, на котором решат, как им решать проблемы выросших тарифов.
Еще новости Одессы о стоимости отопления и газа:
- Тепловики о новых шок-тарифах: одесситы виноваты сами, но мы поможем
- В Одессе собираются поднять тарифы на тепло и ввели абонплату за отопление
- Что должно быть в договоре на поставку газа
- Субсидии на отопление: какими они будут в сезоне 2021-2022
Цей матеріал також доступний українською