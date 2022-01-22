Власти Одесской области рассказали, что будет в регионе с ценами на газ и отопление

Такое заявление сделал глава Одесской областной государственно администрации Сергей Гриневецкий в интервью «Суспільне. Одеса».

По его словам, этот отопительный сезон область пройдет спокойно. У населения и социальных объектов нет поводов для беспокойства. А вот у аграриев и предприятий из-за нынешнего ценообразования могут возникнуть проблемы. Так, по словам губернатора, стоимость минеральных удобрений увеличилась в разы, так при их производстве необходимо большое количество природного газа, который подорожал за минувший год в 5 раз.

Раньше мы брали (газ) в России и в Белоруссии, теперь берем в Европе, но там цена газа доходила до 2100 долларов за 1000 кубометров газа. Вы представляете, какая цена на минеральные удобрения. А в феврале нужно покупать минудобрения. Какая себестоимость продуктов будет? Если будут такие цены на газ для промышленности, это будет проблема,

– считает руководитель Одесской облгосадминистрации.

Впрочем, и уверения Сергея Гриневецкого, что население не ощутит на себе роста тарифов на газ и тепло, тоже не совсем соответствуют реальному положению дал.

Для жильцов примерно 10% одесских домов цены на отопление подскочили в разы. Причина в том, что там нет счетчиков тепла.

Одесситы даже проведут митинг в воскресение, на котором решат, как им решать проблемы выросших тарифов.

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