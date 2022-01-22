В воскресение одесситы проведут митинг против шоковых цен на отопление

Примерно 10% одесских домов не имеют счетчиков тепла. В таких домах тарифы за тепло в последний месяц выросли в несколько раз. Жильцы не в состоянии оплачивать такие счета. Поэтому люди проведут митинг, чтобы решить, как быть дальше.

Митинг жильцов домов, где с декабря прошлого года резко выросла стоимость отопления, пройдет в воскресение, 23 января, возле памятника Апельсину на бульваре Жванецкого.

Время начала – в 12.00.

Организаторы заявляют, что цель митинга – объединить людей и совместно решить, как действовать дальше, чтобы не платить за тепло по 5-8 тысяч гривен каждый месяц.

В сообщении facebook-группы «Черный список Одесса» сказано:

В воскресенье 23.01, в 12.00, собираемся на бульваре Жванецкого, возле Апельсина, все районы кто страдает от тарифов на отопление, малоквартирные, флигельные дома и общежития без тепловых счётчиков. Решаем какие наши дальнейшие действия!!! ОБСУЖДАЕМ, ПИШЕМ ОБРАЩЕНИЯ !!! Просим всех быть в трезвом состоянии ума и тела!!! Будет свободный микрофон 🎤

Своеобразную репетицию митинга провели 21 января одесские художники. Их мастерские в большинстве своем находятся в домах старого фонда, не оснаженных счетчиками тепла. Поэтому члены Союза художников требовали отменить постановление Кабмина, которое определяет новую методику рассчета стоимости отопления, из-за которой суммы в платежках и выросли в разы.

Напомним, что в январе жильцы домов без счетчиков тепла стали получать от КП «Теплоснабжение города Одессы» счета за отопление за декабрь прошлого года. Новые цены привели одесситов в шоковое состояние. Суммы в платежках порой превышали их месячные доходы.

В тоже время коммунальщики обвинили в сложившейся ситуации самих жильцов – те отказывались устанавливать счетчики, чего требует закон, или просто тянули время. При этом и городские власти и «Теплоснабжение города Одессы» заявили, что готовы помочь жильцам домов без счетчиков тепла оснастить такие здания приборами учета как можно скорее.

Ранее «Одесская Жизнь» уже писала, что тепло в Одессе подорожает в два раза, но тода же городские власти пообещали субсидировать КП ТГО, чтобы оставить тарифы для населения на прежнем уровне.

Также мы сообщали о введении в Одессе абонентской платы за отопление.

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Фото со страницы Facebook Одесской областной организации Национального союза художников Украины

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