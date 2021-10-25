Отопительный сезон 2021-2022: каким будет размер субсидии?

«Одесская жизнь» разбиралась на какую субсидию на отопление можно расчитывать в нынешнем сезоне, и хватит ли денег всем желающим?

За 2020-2021 год ситуация на рынке жилищно-коммунальных услуг изменилась в худшую сторону. Значительно выросли тарифы на газ, прибавили в весе платежки за водоснабжение и водоотведение. Непонятна ситуация с тарифами на тепло, хотя в некоторых областях отопление уже запустили. Какую помощь от государства получат субсидианты, и хватит ли денег всем желающим?

Будут ли расти тарифы на тепло?

На пороге нынешнего отопительного сезона все еще стоит вопрос о стоимости тепла. И это несмотря на то, что 30 сентября региональные власти, «Нафтогаз» и правительство подписали меморандум о сохранении старых цен на тепло для населения на предстоящий отопительный сезон. Но меморандум, как выяснилось, не дает гарантии избежать роста тарифа. Часть теплоснабжающих предприятий уже известила своих потребителей о том, что цены на тепло не изменятся. Например, «Славутское ЖКО» (Хмельницкая область), «Николаевоблтеплоэнерго», «Николаевская ТЭЦ» (Николаевская область).

Другая часть таки намерена установить новые тарифы в этом отопительном сезоне. Под новым тарифным ударом — абоненты коммунального предприятия «Теплоснабжение города Одессы», фирмы «ТЕХНОВА» (Черниговская ТЭЦ), «Южно-Западные теплосети» (Хмельницкая область) и другие. Пока новые тарифы находятся в стадии обсуждения или ожидают «добро» от местных властей.

Уточним, что информация об изменении тарифа появилась на сайтах тепловиков уже после подписания меморандума. Возникает вопрос: или местные власти в этих областях не подписывали меморандум, или в Киеве поспешили с заявлениями о приостановке роста тарифов на тепло. Другое дело, что для потребителей это уже не имеет значения. Разве что местные власти не пойдут на повышение, чем помогут людям пережить этот непростой зимний период.

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Субсидия на отопление как спасательный круг

В то же время статистика по долгам за жилищно-коммунальные услуги давно зашкаливает и по-прежнему растет. Задолженность населения за ЖКУ, которая составляет более 60 миллиардов гривен, говорит о том, что людям просто нечем платить за коммуналку.

Более 60 млрд

гривен

составляет задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги

Данные Госстата Украины по состоянию на сентябрь 2021 года

В этой ситуации субсидия актуальна как никогда, но получить ее все сложнее. Для сравнения: если в 2016-2017 годах субсидию получали около 7 миллионов домохозяйств, то в 2020-2021 — всего 2,5 миллиона домохозяйств. В те годы средний размер субсидии в зимний период был на уровне 1000-1500 гривен, в этом году, по прогнозам Минсоцполитики, будет 1900-2000 гривен. Небольшое прибавление, если учесть значительный рост стоимости коммунальных услуг.

Ну, а если быть до конца объективными, то и количество субсидиантов в 2016-2017 годах было большим не от хорошей жизни. Просто условия получения субсидий были мягче. Как сейчас пенсионеры (с учетом новых ограничений) будут платить за блага цивилизации без помощи государства — вопрос риторический. Полегче будет только тем, кто на какое-то время окажется в «красной зоне». За счет увеличения норм потребления на 50% жители такой зоны будут получать субсидию в большем размере.

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В настоящее время проводится перерасчет жилищной субсидии на отопительный период 2021-2022 годов. Автоматически его делают для домохозяйств, которым субсидия была назначена на неотапливаемый период (с мая этого года). Тем, кто не обращался за субсидией с мая, следует подать в соцслужбу новое заявление и декларацию.

Заново придется написать заявление и тем, кто на летний период оформлял льготу, а сейчас желает перейти на субсидию.

Что делать, если не сможете платить за тепло?

В госбюджет на 2021 год было заложено 35 миллиардов гривен, предназначенных для субсидиантов. В сентябре оказалось, что до конца года этих средств не хватит. И уже в начале октября Верховная Рада приняла изменения в бюджет — дополнительно решили выделить на субсидии 12 миллиардов гривен.

Министерство социальной политики ориентируется на три миллиона субсидиантов. Около 2,5 миллиона домохозяйств уже получают субсидии. Остальным помощь наверняка понадобится, уверен замминистра социальной политики Виталий Музыченко. Он призывает нуждающихся обращаться за государственной помощью, не дожидаясь «зимних» платежек.

Ольга Новикова

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