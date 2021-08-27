Вопрос – ответ: что должно быть в договоре на поставку газа?

«Одесская жизнь» продолжает отвечать на вопросы читателей. В этот раз вопрос касается договоров о поставке газа.
У меня нет договора на поставку газа, так как они в массовом порядке заключались автоматически. Но было бы интересно узнать, что написано в этом договоре (по состоянию здоровья я не могу сам обратиться в газовую службу). Буду признателен за информацию.
Леонид Петрович, Одесская обл.»
В договор на поставку природного газа должна входить существенная и обязательная для этого вида документа информация:
- место и дата заключения договора, а также наименование поставщика и потребителя (фамилия, имя, отчество), их EIC-коды как субъектов рынка природного газа;
- предмет договора, согласно которому поставщик обязуется поставить потребителю природный газ в необходимых для него объемах;
- ЕІС-код точки (точек) коммерческого учета потребителя, по которым будет осуществляться поставка природного газа поставщиком;
- наименование оператора газотранспортной системы (ГТС), с которым потребитель заключил договор транспортировки природного газа;
- годовые, месячные и суточные плановые объемы поставок (потребления) природного газа по договору, в том числе — в разрезе точек коммерческого учета (общедомовые счетчики);
- порядок пересмотра и корректировки договорных плановых объемов поставки (потребления) природного газа, в том числе в течение расчетного периода;
- цена поставки природного газа по договору;
- порядок и сроки проведения расчетов за поставленный природный газ;
- порядок сверки фактического объема потребленного природного газа на определенную дату или в течение соответствующего периода;
- ответственность сторон за невыполнение условий договора и основания ее применения, в том числе — при превышении потребителем подтвержденных объемов природного газа за соответствующий период;
- перечень случаев, когда поставка природного газа может быть ограничена (прекращена) потребителю, порядок ограничения (прекращения) поставки газа;
- порядок смены поставщика;
- срок действия договора, условия и порядок его продления, прекращения или расторжения, включая сведения о возможности его одностороннего расторжения;
- местонахождение (место жительства), банковские реквизиты сторон;
- информация, касающаяся прав потребителей, в том числе по рассмотрению жалоб (решение споров) поставщиком, и средства общения и (или) публичного объявления информации, предоставляемой поставщиком;
- порядок разрешения споров;
- право потребителя на получение информации, определенной Законом Украины «Об особенностях доступа к информации в сферах снабжения электрической энергии, природного газа, теплоснабжения, централизованного снабжения горячей воды, централизованного водоснабжения и водоотведения».
Ольга НОВИКОВА
Подготовлено при участии «Одессагаз-Поставка»
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