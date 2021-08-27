Вопрос – ответ: что должно быть в договоре на поставку газа?

«Одесская жизнь» продолжает отвечать на вопросы читателей. В этот раз вопрос касается договоров о поставке газа.

У меня нет договора на поставку газа, так как они в массовом порядке заключались автоматически. Но было бы интересно узнать, что написано в этом договоре (по состоянию здоровья я не могу сам обратиться в газовую службу). Буду признателен за информацию. Леонид Петрович, Одесская обл.»

В договор на поставку природного газа должна входить существенная и обязательная для этого вида документа информация:

место и дата заключения договора, а также наименование поставщика и потребителя (фамилия, имя, отчество), их EIC-коды как субъектов рынка природного газа;

предмет договора, согласно которому поставщик обязуется поставить потребителю природный газ в необходимых для него объемах;

ЕІС-код точки (точек) коммерческого учета потребителя, по которым будет осуществляться поставка природного газа поставщиком;

наименование оператора газотранспортной системы (ГТС), с которым потребитель заключил договор транспортировки природного газа;

годовые, месячные и суточные плановые объемы поставок (потребления) природного газа по договору, в том числе — в разрезе точек коммерческого учета (общедомовые счетчики);

порядок пересмотра и корректировки договорных плановых объемов поставки (потребления) природного газа, в том числе в течение расчетного периода;

цена поставки природного газа по договору;

порядок и сроки проведения расчетов за поставленный природный газ;

порядок сверки фактического объема потребленного природного газа на определенную дату или в течение соответствующего периода;

ответственность сторон за невыполнение условий договора и основания ее применения, в том числе — при превышении потребителем подтвержденных объемов природного газа за соответствующий период;

перечень случаев, когда поставка природного газа может быть ограничена (прекращена) потребителю, порядок ограничения (прекращения) поставки газа;

порядок смены поставщика;

срок действия договора, условия и порядок его продления, прекращения или расторжения, включая сведения о возможности его одностороннего расторжения;

местонахождение (место жительства), банковские реквизиты сторон;

информация, касающаяся прав потребителей, в том числе по рассмотрению жалоб (решение споров) поставщиком, и средства общения и (или) публичного объявления информации, предоставляемой поставщиком;

порядок разрешения споров;

право потребителя на получение информации, определенной Законом Украины «Об особенностях доступа к информации в сферах снабжения электрической энергии, природного газа, теплоснабжения, централизованного снабжения горячей воды, централизованного водоснабжения и водоотведения».

Ольга НОВИКОВА

Подготовлено при участии «Одессагаз-Поставка»

Ранее мы рассказывали о том, где абонентам ответят на вопросы о поставке газа.