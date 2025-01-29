28 января в Вилковской громаде торжественно встречали земляка, защитника острова Змеиный — Дмитрия Буркана, которого освободили из российского плена 30 декабря 2024 года.

В честь этого важного события собрались близкие, друзья, жители громады и представители городской власти.

Также вилковчане получили очередную скорбную весть с фронта — свою жизнь за свободу и независимость Украины отдал гранатометчик отделения огневой поддержки старший солдат Денис Вязовский, 1986 года рождения.

“Это не первый раз, когда черная весть приходит в нашу громаду, и с каждой такой потерей боль только усиливается. Мы потеряли еще одного героя, еще одного светлого человека, который смело стал на защиту своей земли, своей Родины, своего будущего”, — говорится в сообщении.

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