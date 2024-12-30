Новости Одессы и Одесской области

Из российского плена освободили 189 украинцев

Из российского плена освободили 189 украинцев

Из российского плена освободили 189 украинцев. Среди них военные с разных направлений фронта и двое гражданских. Все они уже возвращаются домой. Об этом сообщил президент Украины в своем телеграм-канале.

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Среди освобожденных — защитники «Азовстали» и Мариуполя, Чернобыльской АЭС, острова Змеиный. Это военные различных подразделений: солдаты, сержанты, офицеры. В частности, среди них есть бойцы Нацгвардии, в том числе «азовцы», пограничники, теробороновцы, военнослужащие Военно-морских и Вооруженных сил Украины.

Кроме военных, из плена также освободили двух гражданских, которые были захвачены в Мариуполе. Родные и близкие уже ждут возвращения этих людей домой. Для 189 семей этот день стал настоящим праздником.

из плена

Работа по освобождению продолжается. Как отмечается, цель украинской стороны — вернуть каждого и каждую из плена. Над этим работает команда специалистов при поддержке международных партнеров, в частности Объединенных Арабских Эмиратов.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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