Про це повідомили у Валківській міськраді.



28 січня у Вилківській громаді урочисто зустрічали земляка, захисника острова Зміїний – Дмитра Буркана, якого звільнили з російського полону 30 грудня 2024 року.

На честь цієї важливої події зібралися близькі, друзі, жителі громади та представники міської влади.

Також вилківчани отримали чергову скорботну звістку з фронту – своє життя за свободу і незалежність України віддав гранатометник відділення вогневої підтримки старший солдат Денис В’язовський, 1986 року народження.

«Це не вперше, коли чорна звістка приходить у нашу громаду, і з кожною такою втратою біль тільки посилюється. Ми втратили ще одного героя, ще одну світлу людину, яка сміливо стала на захист своєї землі, своєї Батьківщини, свого майбутнього», – йдеться в повідомленні.

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