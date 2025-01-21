Погибший военнослужащий из Одессы Тимофей Шуляк
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Об этом сообщил Департамент муниципальной безопасности Одесского горсовета.

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Сообщается, что Тимофей Витальевич Шуляк служил в должности разведчика-наводчика разведывательного отделения разведывательного взвода 135-го отдельного батальона 114-й отдельной бригады территориальной обороны Регионального управления Сил территориальной обороны «Север». Он погиб 14 января 2025 года возле населенного пункта Новополь Донецкой области.

Погибший воин Тимофей Шуляк

«Защищая жизнь Украины, воины света отдают свою. И взлетев высоко к небу, обретя вечный покой, души Героев всегда рядом с нами, как и память о них», – говорится в сообщении.

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