Об этом сообщил Департамент муниципальной безопасности Одесского горсовета.
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Сообщается, что Тимофей Витальевич Шуляк служил в должности разведчика-наводчика разведывательного отделения разведывательного взвода 135-го отдельного батальона 114-й отдельной бригады территориальной обороны Регионального управления Сил территориальной обороны «Север». Он погиб 14 января 2025 года возле населенного пункта Новополь Донецкой области.
«Защищая жизнь Украины, воины света отдают свою. И взлетев высоко к небу, обретя вечный покой, души Героев всегда рядом с нами, как и память о них», – говорится в сообщении.
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