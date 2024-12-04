Варварин день: церковный праздник сегодня, приметы и запреты дня

Святая великомученица Варвара приняла крещение наперекор отцу

Варвара жила в III веке в Илиополе Финикийском, в Ливане. Ее отец Диоскор был язычником. Варвара была очень красива, и поэтому он, остерегаясь посторонних глаз, заточил дочь в башне. Девушка много времени проводила в одиночестве и размышлениях. Когда пришло время выдавать ее замуж, то отец стал выпускать ее из башни.

Как-то во время его отъезда Варвара познакомилась с христианами и приняла крещение. Узнав об этом, Диоскор очень разозлился – он отвел ее к градоначальнику и сказал, что отрекается от дочери. Варвару подвергли жестоким пыткам, но раны на ее тели заживали чудесным образом. Увидев это, христианка Иулиания, находившаяся среди толпы, также пожелала принять страдания за Христа. Двух девушек казнили. Отца Варвары и градоначальника постигла небесная кара – обоих убило молнией.

В VI веке мощи святой Варвары перенесли в Константинополь. В 1108 году, когда дочь византийского императора Алексея Комнина, Варвара, собиралась на Киевскую Русь к своему мужу, князю Святополку Изяславичу, то попросила в дар святые мощи. Святополк построил в Киеве церковь – туда их и перенесли. Сейчас мощи святой Варвары находятся во Владимирском соборе в Киеве.

По старому церковному календарю сегодня большой праздник – Введение во храм Пресвятой Богородицы.

Приметы на 4 декабря: какой будет зима?

По приметам дня судят о будущем урожае и какой будет зима:

зима вступила в свои права – в следующем году будет хороший урожай;

много снега выпало в этот день – зима будет снежной и морозной;

сильный мороз на улице – жди стужу, а лето будет жарким и засушливым;

пасмурная погода – летом будет много овощей и грибов.

В народе 4 декабря – праздник Варварин день. Обычно в это время ждут трескучих морозов, и в старину в связи с этим остерегались ехать в дальнюю дорогу – можно было замерзнуть. С Варвары начинается череда зимних праздников: 5 декабря по новому стилю отмечают Савин день, 6 декабря – Николая. В народе их так и называют – «Варки, Савки и Николая».

Что нельзя делать сегодня

Женщинам и девушкам нельзя заниматься рукоделием – можно пораниться.

Женщинам не следует ругаться со свекровями.

Нельзя недоговаривать правду, хитрить.

Нельзя отказывать в помощи просящему.

Нельзя есть мясо, рыбу, яйца, молочные продукты, так как продолжается Рождественский пост.

Но главный запрет Варвариного дня касается мужчин: им нельзя ни в коем случае ругать жен – иначе поясницу «скрутит», или суставы будут ныть, или же разболится живот.

Что можно делать сегодня

Женщины молятся святой Варваре, чтобы она подарила детям здоровье и защитила от несправедливости со стороны мужчин.

Также к святой обращаются с просьбами помочь забеременеть, уберечь детей от болезней. Кроме того, святая Варвара защищает от насильственной и внезапной смерти, а также помогает решить семейные неурядицы, приносит в дом мир, покой и финансовое благополучие.

В старину в Варварин день лепили вареники с маком или пекли пироги с маком – считалось, что они могут защитить от болезней семью и домашних животных.

В этот день уже активно начинали готовиться к Рождеству.

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