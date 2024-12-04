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Варварин день: церковне свято сьогодні, прикмети та заборони дня

Варварин день: церковне свято сьогодні, прикмети та заборони дня

Сьогодні, 4 грудня 2024 року, православна церква вшановує пам’ять святої Варвари. А за старим стилем у цей день відзначається свято Введення у храм Пресвятої Богородиці. У народному календарі це Варварин день або Варвара Морозниця. «Одеське життя» розповідає про традиції, прикмети та заборони цього дня.

Свята великомучениця Варвара прийняла хрещення наперекір батькові

Варвара жила в III столітті в Іліополі Фінікійському, в Лівані. Її батько Діоскор був язичником. Варвара була дуже вродливою, і тому він, остерігаючись сторонніх очей, ув’язнив доньку у вежі. Дівчина багато часу проводила на самоті та роздумах. Коли прийшов час видавати її заміж, то батько став випускати її з вежі.

Якось під час його від’їзду Варвара познайомилася з християнами і прийняла хрещення. Дізнавшись про це, Діоскор дуже розлютився – він відвів її до градоначальника і сказав, що зрікається доньки. Побачивши це, християнка Іуліанія, яка була серед натовпу, також побажала прийняти страждання за Христа. Двох дівчат стратили. Батька Варвари і градоначальника спіткала небесна кара – обох вбило блискавкою.

У VI столітті мощі святої Варвари перенесли до Константинополя. і перенесли. Варвари знаходяться у Володимирському соборі у Києві.

За старим церковним календарем сьогодні велике свято – Введення у храм Пресвятої Богородиці.

Прикмети на 4 грудня: якою буде зима?

Січень у центрі Оесси19

За прикметами дня судять про майбутній урожай і якою буде зима:

  • зима вступила у свої права – наступного року буде добрий урожай;
  • багато снігу випало цього дня – зима буде сніжною та морозною;
  • сильний мороз на вулиці – чекай на холоднечу, а літо буде спекотним і посушливим;
  • хмарна погода – влітку буде багато овочів та грибів.

У народі 4 грудня – свято Варварин день. Зазвичай у цей час чекають тріскучих морозів, і за старих часів остерігалися їхати у далеку дорогу – можна було замерзнути. З Варвари починається низка зимових свят: 5 грудня за новим стилем відзначають Савін день, 6 грудня – Миколая. У народі їх так і називають – «Варки, Савки і Миколая».

Що не можна робити сьогодні

  • Жінкам та дівчатам не можна займатися рукоділлям – можна поранитися.
  • Жінкам не слід лаятися зі свекрухами.
  • Не можна недомовляти правду, хитрувати.
  • Не можна відмовляти в допомозі тому, хто просить.
  • Не можна їсти м’ясо, рибу, яйця, молочні продукти, оскільки продовжується Різдвяний піст.
  • Але головна заборона Варваріного дня стосується чоловіків: їм не можна ні в якому разі лаяти дружин – інакше поперек «скрутить», або суглоби скиглитимуть, або ж розболиться живіт.

Що можна робити сьогодні

  • Жінки моляться святій Варварі, щоб вона подарувала дітям здоров’я та захистила від несправедливості з боку чоловіків.
  • Також до святої звертаються з проханнями допомогти завагітніти, вберегти дітей від хвороб. раптової смерті, а також допомагає вирішити сімейні негаразди, приносить у дім мир, спокій та фінансове благополуччя.
  • У давні часи у Варварин день ліпили вареники з маком або пекли пироги з маком – вважалося, що вони можуть захистити від хвороб сім’ю та домашніх тварин.
  • Цього дня вже активно починали готуватися до Різдва.

Хто відзначає день ангела 4 грудня

  • Іменини сьогодні відзначають Василь, Іван, Микола, Дмитро, Олександр, Геннадій, Олексій, Варвара, Катерина, Кіра, Анастасія.
  • За старим стилем день ангела у Павла, Олексія, Володимира, Миколи, Ади.
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