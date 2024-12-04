Варварин день: церковне свято сьогодні, прикмети та заборони дня

Сьогодні, 4 грудня 2024 року, православна церква вшановує пам’ять святої Варвари. А за старим стилем у цей день відзначається свято Введення у храм Пресвятої Богородиці. У народному календарі це Варварин день або Варвара Морозниця. «Одеське життя» розповідає про традиції, прикмети та заборони цього дня.
Свята великомучениця Варвара прийняла хрещення наперекір батькові
Варвара жила в III столітті в Іліополі Фінікійському, в Лівані. Її батько Діоскор був язичником. Варвара була дуже вродливою, і тому він, остерігаючись сторонніх очей, ув’язнив доньку у вежі. Дівчина багато часу проводила на самоті та роздумах. Коли прийшов час видавати її заміж, то батько став випускати її з вежі.
Якось під час його від’їзду Варвара познайомилася з християнами і прийняла хрещення. Дізнавшись про це, Діоскор дуже розлютився – він відвів її до градоначальника і сказав, що зрікається доньки. Побачивши це, християнка Іуліанія, яка була серед натовпу, також побажала прийняти страждання за Христа. Двох дівчат стратили. Батька Варвари і градоначальника спіткала небесна кара – обох вбило блискавкою.
У VI столітті мощі святої Варвари перенесли до Константинополя. і перенесли. Варвари знаходяться у Володимирському соборі у Києві.
За старим церковним календарем сьогодні велике свято – Введення у храм Пресвятої Богородиці.
Прикмети на 4 грудня: якою буде зима?
За прикметами дня судять про майбутній урожай і якою буде зима:
- зима вступила у свої права – наступного року буде добрий урожай;
- багато снігу випало цього дня – зима буде сніжною та морозною;
- сильний мороз на вулиці – чекай на холоднечу, а літо буде спекотним і посушливим;
- хмарна погода – влітку буде багато овочів та грибів.
У народі 4 грудня – свято Варварин день. Зазвичай у цей час чекають тріскучих морозів, і за старих часів остерігалися їхати у далеку дорогу – можна було замерзнути. З Варвари починається низка зимових свят: 5 грудня за новим стилем відзначають Савін день, 6 грудня – Миколая. У народі їх так і називають – «Варки, Савки і Миколая».
Що не можна робити сьогодні
- Жінкам та дівчатам не можна займатися рукоділлям – можна поранитися.
- Жінкам не слід лаятися зі свекрухами.
- Не можна недомовляти правду, хитрувати.
- Не можна відмовляти в допомозі тому, хто просить.
- Не можна їсти м’ясо, рибу, яйця, молочні продукти, оскільки продовжується Різдвяний піст.
- Але головна заборона Варваріного дня стосується чоловіків: їм не можна ні в якому разі лаяти дружин – інакше поперек «скрутить», або суглоби скиглитимуть, або ж розболиться живіт.
Що можна робити сьогодні
- Жінки моляться святій Варварі, щоб вона подарувала дітям здоров’я та захистила від несправедливості з боку чоловіків.
- Також до святої звертаються з проханнями допомогти завагітніти, вберегти дітей від хвороб. раптової смерті, а також допомагає вирішити сімейні негаразди, приносить у дім мир, спокій та фінансове благополуччя.
- У давні часи у Варварин день ліпили вареники з маком або пекли пироги з маком – вважалося, що вони можуть захистити від хвороб сім’ю та домашніх тварин.
- Цього дня вже активно починали готуватися до Різдва.
Хто відзначає день ангела 4 грудня
- Іменини сьогодні відзначають Василь, Іван, Микола, Дмитро, Олександр, Геннадій, Олексій, Варвара, Катерина, Кіра, Анастасія.
- За старим стилем день ангела у Павла, Олексія, Володимира, Миколи, Ади.