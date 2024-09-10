Бесплатные роды в Украине: сколько на самом деле нужно денег

Предварительные расходы

Существование программы государственных медицинских гарантий по родам не снимает с повестки дня вопрос о расходах, которые придется понести.

Прежде всего, придется собирать вещи, которые понадобятся мамочке в роддоме. На это государство средств не выделяет. Довольно немалый перечень получается.

Халат и ночная рубашка, в которых женщина будет находиться в палате после родов. Ей должно быть комфортно, не холодно и не жарко, а также удобно кормить ребенка грудью;

Тапочки в палату;

Вода негазированная;

Сухие и влажные салфетки;

Постельное белье;

Носки 3 пары (в зависимости от времени года);

Полотенца 3 шт. (одно банное и 2 средних для рук и лица);

Мыло жидкое (удобнее переносить);

Зубная щетка и паста;

Тарелка, чашка, ложка, вилка, ножик;

Туалетная бумага;

Расческа;

Косметические принадлежности; Косметические принадлежности;

Прокладки послеродовые 1 уп. (8-10 шт. для начала достаточно, если еще понадобятся — придется докупить).

Если покупать все сразу и учитывать сезон, выйдет где-то 3 — 4 тыс. грн, а то и больше.

Программа гарантий несколько дисциплинирует врачей

Такое мнение имеют пользователи соцсетей. Государство платит за роды, поэтому врачи действительно часто акцентируют на этом внимание. Возможно, в надежде, что больше средств роженицы смогут предоставить им в качестве благодарности.

Врачи сами предлагают коллегам поменяться сменами или приехать в роддом именно в день их дежурства, чтобы пациентка, которую они вели до родов, рожала под их наблюдением и соответствовала условиям бесплатных родов. Судя по отзывам, такая практика является достаточно распространенной и отвечает интересам рожениц.

Более конкретными стали цены на пребывание в отдельной палате. За это платят как за дополнительную услугу, не гарантированную государством, — от 1 до 3 тыс.грн в сутки.

Пробелы в программе

С другой стороны, женщины, которые рожали 5-7 лет назад и сейчас, отмечают увеличение количества обследований, которые им предлагали сделать до родов «на лучшем оборудовании, без очередей», точнее — в частных медицинских учреждениях. Это стоит в целом — УЗИ, анализы, — несколько тысяч гривен. И ни для кого не секрет, что врач, который направил на эти обследования, имеет свой процент с оплаченных пациентками средств.

Договариваться приходится и в случае, если врач, к которому хочет попасть женщина, очень занят. Найти место помогает «цена вопроса». Пользовательницы соцсетей называют суммы в 200-500 долларов, а потом еще надо отблагодарить после родов. Здесь уже чаще всего речь идет о суммах, которые определяют сами родители малыша, и они бывают как меньше «вступительного взноса», так и больше.

Кроме того, программа финансирует техническую сторону родов — обследование беременной, проведение родов с анестезией или без нее, проведение кесарева сечения, необходимые лекарства, но четко не гарантирует дополнительных консультаций со стороны врача, если есть определенные осложнения у роженицы или ребенка. Здесь снова приходится договариваться со специалистами. Дополнительные консультации стоят по-разному — от 2 до 6-7 тысяч гривен, конечно без прайса.

Также во время пребывания в роддоме понадобятся дополнительные средства на то, чтобы помогли сцедить молоко, довели до туалета после кесарева сечения, обработали шов, сделали капельницы. На эти расходы роженицы советуют иметь с собой пару тысяч гривен.

Частно-государственное партнерство

По мнению женщин, государство сделало важный шаг на пути к уменьшению финансовой нагрузки на семью в связи с рождением ребенка. Но, как написала одна из пользовательниц соцсетей, «надо четче определиться с государственной позицией. Потому что пока получается такое государственно-частное партнерство: часть платит государство, но по многим вопросам, как и раньше, женщинам приходится договариваться с врачами лично, а это снова возвращает диалог в денежную плоскость и делает его неконтролируемым».

Женщины говорят и о том, что, возможно, должны существовать государственные родильные дома, где все будет предоставляться бесплатно, и частные, где роды будут платными. Это сделает ситуацию более четкой и понятной.

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