Вакцинальную тысячу можно будет получить с 12 лет

Получить за 1000 грн за полный курс вакцинации в Украине смогут и подростки. Разработать отдельную программу выплат подросткам поручил Кабмину президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сказано в сообщении Офиса президента Украины.

Условия получения 1000 грн за вакцинацию

Условия получения денег для подростков будут такими же, как и для совершеннолетних:

Надо получить 2 дозы вакцины от коронавируса

Сформировать «зеленый» сертификат о вакцинации в приложении Дія.

Взрослые для того, чтобы государство перевело им деньги, должны открыть в банке-партнере программы специальную карту. Как будет в случае с подростками, пока не сообщается.

Также в Офисе президента подтвердили, что деньги, полученные по е-поддержке украинцы старше 60 лет смогут потратить на лекарства.

Но пока потратить «ковидную тысячу» можно только в кинотеатрах, музеях, концертах, спортзалах, на покупку книг и билеты для поездок внутри украины на авиа и жд транспорте.

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Где получить «вакцинальную тысячу»?

Банками-партнерами программы являются:

ПриватБанк; Ощадбанк; Monobank; Райффайзен Банк; Укргазбанк; А-Банк; Альфа Банк; Izibank.

В будущем список расширится еще на 15 финансовых учреждений.

Напомним, что каждый гражданин, прошедший полный курс вакцинации против коронавируса, получит от государства одну тысячу гривен.

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