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Вакцинальную тысячу можно будет получить с 12 лет

Вакцинальную тысячу можно будет получить с 12 лет

Получить за 1000 грн за полный курс вакцинации в Украине смогут и подростки. Разработать отдельную программу выплат подросткам поручил Кабмину президент Украины Владимир Зеленский.

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Об этом сказано в сообщении Офиса президента Украины.

Условия получения 1000 грн за вакцинацию

Условия получения денег для подростков будут такими же, как и для совершеннолетних:

Надо получить 2 дозы вакцины от коронавируса

Сформировать «зеленый» сертификат о вакцинации в приложении Дія.

Взрослые для того, чтобы государство перевело им деньги, должны открыть в банке-партнере программы специальную карту. Как будет в случае с подростками, пока не сообщается.

Также в Офисе президента подтвердили, что деньги, полученные по е-поддержке украинцы старше 60 лет смогут потратить на лекарства.

Но пока потратить «ковидную тысячу» можно только в кинотеатрах, музеях, концертах, спортзалах, на покупку книг и билеты для поездок внутри украины на авиа и жд транспорте.

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Где получить «вакцинальную тысячу»?

Банками-партнерами программы являются:

  1. ПриватБанк;
  2. Ощадбанк;
  3. Monobank;
  4. Райффайзен Банк;
  5. Укргазбанк;
  6. А-Банк;
  7. Альфа Банк;
  8. Izibank.

В будущем список расширится еще на 15 финансовых учреждений.

Напомним, что каждый гражданин, прошедший полный курс вакцинации против коронавируса, получит от государства одну тысячу гривен.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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