Вакцинация против кори: как сделать прививку в Одессе и области

С начала догоняющей кампании «catch-up» с июля 2023 против кори в Одесском регионе вакцинировано 18 678 детей и подростков.

Об этом рассказал заместитель генерального директора по исследованию биологических факторов Одесского областного Центра контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины Сергей Дементьев.

Догоняющая кампания «catch-up» организована потому, что многие дети и подростки не получили прививки вовремя из-за эпидемии коронавируса и войны и были вынуждены покинуть свои постоянные места жительства. Чтобы не допустить случаев заболевания корью и вспышек болезни, нужно обязательно довакцинировать детей и подростков.

В 2017-18 годах в Одесской области была вспышка кори из-за того, что люди игнорировали вакцинацию, вспышки болезни тогда были обнаружены в закрытых коллективах. Тогда даже были зафиксированы летальные случаи среди заболевших. Поэтому действительно важно прививать детям и подросткам. На сегодняшний день остается актуальным вопрос вакцинации детского населения на уровне учебных заведений. Ведь с 1 сентября детей пускали в учебные заведения, несмотря на отсутствие вакцинации, – отметил Сергей Дементев.

Как можно получить вакцину

Чтобы сделать вакцину, нужно обратиться к семейному врачу или в один из 98 пунктов прививки в Одессе и в области, а также в точках «Спільно» и ЮНИСЕФ на улице Бочарова, 38а и улице Жуковского, 24.

Для вызова мобильной вакцинальной бригады необходимо оставить заявку региональному координатору. Заявку зарегистрируют, составят график выездов мобильных бригад и сообщат дату и время ее приезда. Или позвоните по телефону на горячую линию Министерства здравоохранения по номеру 0 800 60 20 19 и вас сориентируют, к кому можно обратиться в вашем регионе.

Вакцина против кори: что о ней известно

Вакцина, попадающая в Украину, сертифицирована в 1971 году, производится в Нидерландах и доставляется в нашу страну в герметичных контейнерах в холодильниках.

Всего для проведения догоняющей кампании по вакцинации против кори при поддержке ЮНИСЕФ в Одесскую область поступило 36 тысяч 460 доз еще в середине лета, а затем в сентябре получено еще 8тысяч доз. Из них 5 тысяч 500 доз получили учреждения здравоохранения.

Побочные эффекты иммунизации против кори, как правило, легкие, но могут проявляться в виде лихорадки и боли или покраснения на месте инъекции. Тяжелые аллергические реакции возникают примерно у одного человека на миллион, в течение кампании вакцинации против кори не регистрировались. Об этом рассказала заведующая отделом иммунопрофилактики Одесского областного Центра общественного здоровья Минздрава Украины Людмила Самойленко.

Сейчас вакцина тратится не только на догоняющую прививку, ее делают детям по планам. Распространены слухи, что эта вакцина опасна. Даже есть гипотеза, что аллергия на яичный белок вызывает неприятие этой вакцины. Это не соответствует действительности. Противопоказания для прививки могут быть только при серьезных заболеваниях и после операций, например, дети после трансплантации или с серьезными иммунными заболеваниями. Кроме того, сплетни, которые можно умереть после прививки – это тоже неправда. Никакого случая летальных исходов после вакцинации нет, – отметила Людмила Самойленко.

Вакцинация против кори противопоказана беременным, детям с болезнями иммунитета и после операций.

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