Вакцинація проти кору: як зробити щеплення в Одесі та області

З початку наздоганяючої кампанії “catch-up” з липня 2023 року проти кору в Одеському регіоні вакциновано 18 678 дітей та підлітків.

Про це розповів заступник генерального директора із дослідження біологічних факторів Одеського обласного Центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України Сергій Дементьєв.

Наздоганяючу кампанію «catch-up» організовано тому, що багато дітей та підлітків не отримали щеплення вчасно через епідемію коронавірусу та війни і були змушені залишити свої постійні місця проживання. Щоб не допустити випадків захворювання на кір та спалахів хвороби, потрібно обов’язково довакцинувати дітей та підлітків.

У 2017-18 роках на Одещині був спалах кору через те, що люди ігнорували вакцинацію, спалахи хвороби тоді були виявлені у закритих колективах. Тоді навіть було зафіксовано летальні випадки серед хворих. Тому дійсно важливо прищеплювати дітям та підліткам. Сьогодні залишається актуальним питання вакцинації дитячого населення лише на рівні навчальних закладів. Адже з 1 вересня дітей пускали до навчальних закладів, незважаючи на відсутність вакцинації, – наголосив Сергій Дементєв.

Як можна отримати вакцину

Щоб зробити вакцину, потрібно звернутися до сімейного лікаря або до одного з 98 пунктів щеплення в Одесі та області, а також у точках «Спільно» та ЮНІСЕФ на вулиці Бочарова, 38а та вулиці Жуковського, 24.

Для виклику мобільної вакцинальної бригади потрібно залишити заявку регіональному координатору. Заявку зареєструють, складуть графік виїздів мобільних бригад та повідомлять дату та час її приїзду. Або зателефонуйте на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я за номером 0 800 60 20 19 та вас зорієнтують, до кого можна звернутися у вашому регіоні.

Вакцина проти кору: що про неї відомо

Вакцина, що потрапляє в Україну, сертифікована у 1971 році, виробляється в Нідерландах та доставляється до нашої країни у герметичних контейнерах у холодильниках.

Усього для проведення наздоганяючої кампанії з вакцинації проти кору за підтримки ЮНІСЕФ до Одеської області надійшло 36 тисяч 460 доз ще в середині літа, а потім у вересні отримано ще 8 тисяч доз. Із них 5 тисяч 500 доз отримали заклади охорони здоров’я.

Побічні ефекти імунізації проти кору, як правило, легкі, але можуть виявлятися у вигляді лихоманки та болю або почервоніння на місці ін’єкції. Тяжкі алергічні реакції виникають приблизно в однієї людини на мільйон, протягом кампанії вакцинації проти кору не реєструвалися. Про це розповіла завідувачка відділу імунопрофілактики Одеського обласного Центру громадського здоров’я МОЗ України Людмила Самойленко.

Зараз вакцина витрачається не тільки на щеплення, що наздоганяє, її роблять дітям за планами. Поширені чутки, що ця вакцина є небезпечною. Навіть є гіпотеза, що алергія на яєчний білок викликає неприйняття цієї вакцини. Це не відповідає дійсності. Протипоказання для щеплення можуть бути лише при серйозних захворюваннях та після операцій, наприклад, діти після трансплантації або з серйозними імунними захворюваннями. Крім того, плітки, які можна померти після щеплення – це також неправда. Жодного випадку летальних наслідків після вакцинації немає, – зазначила Людмила Самойленко.

Вакцинація проти кору протипоказана вагітним, дітям із хворобами імунітету та після операцій.

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