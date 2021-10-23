Новости Одессы и Одесской области

Вакцинация от ковид в Одессе: где сделать прививку на выходных 23 и 24 октября

Вакцинация от ковид в Одессе: где сделать прививку на выходных 23 и 24 октября

На этих выходных, 23 и 24 октября 2021 года, в Одессе продолжат работу центры массовой вакцинации от COVID-19.

Адреса пунктов вакцинации в Одессе

Подписаться

По данным Одесского городского совета, центры работают по таким адресам:

  • пер. Семафорный, 4, ТЦ Fontan Sky;
  • ул. Семена Палия, 125б, ТЦ DEPOt;
  • ул. Давида Ойстраха, 32, ТРЦ City Center;
  • пр. Небесной Сотни, 2, ТРЦ City Center;
  • ул. Житомирская, 2, Центр первичной медико-санитарной помощи (ЦПМСП) №10;
  • Фонтанская дорога, 30/32, ЦПМСП №3;
  • ул. Болгарская, 38, конкультативно-диагностический центр (КДЦ) горбольницы №1;
  • ул. Левитана, 62, КДЦ №20;
  • пл. Деревянко, 1, издательство “Черноморье”;
  • Международный аэропорт “Одесса”.

Вакцинация проводится бесплатно, при себе нужно иметь паспорт, ИНН и мобильный телефон. При ревакцинации следует взять загранпаспорт для заполнения международного свидетельства о вакцинации.

Для прививок в достаточном количестве имеются вакцины Comirnaty/Pfizer, AstraZeneca и CoronaVac, которые одобрены Всемирной организацией здравоохранения как гарантированно качественные, эффективные и безопасные.

Также работа центров массовой вакцинации будет продолжена и в будние дни.

Как сообщала “Одесская жизнь”, по состоянию на утро субботы, 23 октября 2021 года, в Одесской области официально зарегистрировано 1 499 новых случаев заражения коронавирусом. Это на 15 случаев больше, чем сутками ранее.

Еще новости о вакцинации в Одессе и области:

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить