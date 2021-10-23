Вакцинация от ковид в Одессе: где сделать прививку на выходных 23 и 24 октября

На этих выходных, 23 и 24 октября 2021 года, в Одессе продолжат работу центры массовой вакцинации от COVID-19.
Адреса пунктов вакцинации в Одессе
По данным Одесского городского совета, центры работают по таким адресам:
- пер. Семафорный, 4, ТЦ Fontan Sky;
- ул. Семена Палия, 125б, ТЦ DEPOt;
- ул. Давида Ойстраха, 32, ТРЦ City Center;
- пр. Небесной Сотни, 2, ТРЦ City Center;
- ул. Житомирская, 2, Центр первичной медико-санитарной помощи (ЦПМСП) №10;
- Фонтанская дорога, 30/32, ЦПМСП №3;
- ул. Болгарская, 38, конкультативно-диагностический центр (КДЦ) горбольницы №1;
- ул. Левитана, 62, КДЦ №20;
- пл. Деревянко, 1, издательство “Черноморье”;
- Международный аэропорт “Одесса”.
Вакцинация проводится бесплатно, при себе нужно иметь паспорт, ИНН и мобильный телефон. При ревакцинации следует взять загранпаспорт для заполнения международного свидетельства о вакцинации.
Для прививок в достаточном количестве имеются вакцины Comirnaty/Pfizer, AstraZeneca и CoronaVac, которые одобрены Всемирной организацией здравоохранения как гарантированно качественные, эффективные и безопасные.
Также работа центров массовой вакцинации будет продолжена и в будние дни.
Как сообщала “Одесская жизнь”, по состоянию на утро субботы, 23 октября 2021 года, в Одесской области официально зарегистрировано 1 499 новых случаев заражения коронавирусом. Это на 15 случаев больше, чем сутками ранее.
Еще новости о вакцинации в Одессе и области:
- Жителей Одесской области настоятельно просят вакцинироваться – обращение губернатора (видео);
- В Одессе установили два ковидных рекорда: плохой и хороший;
- Одесситы выстроились в очереди на вакцинацию от ковид: что дает прививка в “красной зоне”.