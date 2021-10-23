Вакцинация от ковид в Одессе: где сделать прививку на выходных 23 и 24 октября

На этих выходных, 23 и 24 октября 2021 года, в Одессе продолжат работу центры массовой вакцинации от COVID-19.

Адреса пунктов вакцинации в Одессе

По данным Одесского городского совета, центры работают по таким адресам:

пер. Семафорный, 4, ТЦ Fontan Sky;

ул. Семена Палия, 125б, ТЦ DEPOt;

ул. Давида Ойстраха, 32, ТРЦ City Center;

пр. Небесной Сотни, 2, ТРЦ City Center;

ул. Житомирская, 2, Центр первичной медико-санитарной помощи (ЦПМСП) №10;

Фонтанская дорога, 30/32, ЦПМСП №3;

ул. Болгарская, 38, конкультативно-диагностический центр (КДЦ) горбольницы №1;

ул. Левитана, 62, КДЦ №20;

пл. Деревянко, 1, издательство “Черноморье”;

Международный аэропорт “Одесса”.

Вакцинация проводится бесплатно, при себе нужно иметь паспорт, ИНН и мобильный телефон. При ревакцинации следует взять загранпаспорт для заполнения международного свидетельства о вакцинации.

Для прививок в достаточном количестве имеются вакцины Comirnaty/Pfizer, AstraZeneca и CoronaVac, которые одобрены Всемирной организацией здравоохранения как гарантированно качественные, эффективные и безопасные.

Также работа центров массовой вакцинации будет продолжена и в будние дни.

Как сообщала “Одесская жизнь”, по состоянию на утро субботы, 23 октября 2021 года, в Одесской области официально зарегистрировано 1 499 новых случаев заражения коронавирусом. Это на 15 случаев больше, чем сутками ранее.

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