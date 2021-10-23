Коронавирус 23 октября: на Одесчине умерли 33 больных

По состоянию на утро субботы, 23 октября 2021 года, в Одесской области официально зарегистрировано 1 499 новых случаев заражения коронавирусом. Это на 15 случаев больше, чем сутками ранее.

Коронавирус в Одесской области

По данным Министерства охраны здоровья Украины, в целом на сегодня в регионе уже 179 147 зараженных COVID-19.

За сутки от коронавирусной болезни скончались 33 жителя области (сутками ранее – 33, всего с начала пандемии 3 779), выздоровели 317 больных (всего 146 854).

Коронавирус в Украине

За минувшие сутки в Украине официально подтверждено 23 229 новых случаев COVID-19 против 23 785 днем ранее.

Всего на сегодня в стране 2 748 614 зараженных коронавирусом.

За сутки умерли 483 больных (всего с начала пандемии 63 486), выздоровели 8 330 человек (всего 2 369 695 человек).

Напомним, на утро пятницы, 22 октября, в Одесской области регистрировали 1 484 новых случая COVID-19.

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