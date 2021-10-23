Новости Одессы и Одесской области

Коронавирус 23 октября: на Одесчине умерли 33 больных

Коронавирус 23 октября: на Одесчине умерли 33 больных

По состоянию на утро субботы, 23 октября 2021 года, в Одесской области официально зарегистрировано 1 499 новых случаев заражения коронавирусом. Это на 15 случаев больше, чем сутками ранее.

Коронавирус в Одесской области

Подписаться

По данным Министерства охраны здоровья Украины, в целом на сегодня в регионе уже 179 147 зараженных COVID-19.

За сутки от коронавирусной болезни скончались 33 жителя области (сутками ранее – 33, всего с начала пандемии 3 779), выздоровели 317 больных (всего 146 854).

Коронавирус в Украине

За минувшие сутки в Украине официально подтверждено 23 229 новых случаев COVID-19 против 23 785 днем ранее.

Всего на сегодня в стране 2 748 614 зараженных коронавирусом.

За сутки умерли 483 больных (всего с начала пандемии 63 486), выздоровели 8 330 человек (всего 2 369 695 человек).

Напомним, на утро пятницы, 22 октября, в Одесской области регистрировали 1 484 новых случая COVID-19.

Другие новости о COVID-19 в Украине, Одессе и Одесской области:

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить