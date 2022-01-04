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Коронавирус в Одесской области 4 января: заболевших прибавилось, есть и умершие

Коронавирус в Одесской области 4 января: заболевших прибавилось, есть и умершие

По состоянию на утро вторника, 4 января 2022 года, в Одесской области, как и в Украине в целом регистрировали относительно небольшое количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Но ситуация хуже, чем сутками ранее.

Коронавирус в Одесской области 4 января

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Министерство здравоохранения Украины сообщает, что за прошедшие сутки в Одесской области официально подтвердили 83 новых случая заражения коронавирусом, тогда как днем ранее их регистрировалось 64.

За прошедшие сутки в Одесской области от коронавирусной болезни умерли трое больных, а вот за минувшие сутки о смертях не сообщалось. Число жертв болезни с начала пандемии коронавируса в регионе составляет 5 583 человека.

Выздоровели 114 больных. Болеть коронавирусом в регионе продолжают 10323 человека. Количество активных больных, после медленного роста наконец-то стало снижаться, хотя и всего на 34 человека.

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Коронавирус в Украине 4 января

По информации Минздрава, на утро 4 января в Украине официально зарегистрировано 1746 новых случаев заражения коронавирусом (днем ранее – 1804).

За сутки от коронавирусной болезни умерли 135 украинцев против 114 сутками ранее. Всего с начала пандемии от последствий COVID-19 в стране скончались 96 436 человек.

За сутки выздоровели 3629 больных, тогда как накануне их было 2 537. Продолжают болеть 98 298 украинцев. В стране в целом число больных уменьшается. Еще вчера их было более 100 тыс.

Как сообщалось ранее, на утро понедельника, 3 января 2022 года, в Одесской области COVID-19 заболели 63 человека, о смертях не сообщалось.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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