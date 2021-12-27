Спроси у доктора: как восстановить здоровье после коронавируса?

Даже после того, как вы переболели коронавирусом, инфекция может еще долго напоминать о себе различными симптомами. Такое состояние получило название «постковидный синдром».

На самые распространенные вопросы о постковиде ответила врач общей практики семейной медицины амбулатории № 1 Днепровского Центра первичной медико-санитарной помощи № 5 Наталья Ильяшевич.

Что такое постковидный синдром?

— Постковидный синдром – это совокупность признаков и симптомов, возникающих после перенесенной коронавирусной инфекции, которые невозможно объяснить альтернативным диагнозом. Пациенты могут испытывать такое состояние до трех месяцев и даже дольше.

Синдром развивается у всех, кто переболел коронавирусом?

— Нет, не обязательно. Официальной статистики, какой процент переболевших людей страдает от постковида, пока нет, но по данным разных медицинских источников, на долгосрочные последствия коронавируса жалуются от 10 до 30 процентов пациентов. Кстати, до сих пор не выяснены и точные причины развития «долгого ковида».

Есть ли связь между тяжестью течения коронавируса и постковидным синдромом?

— Прямой взаимозависимости нет. Проявления постковида наблюдаются у пациентов, перенесших болезнь как в тяжелой, так и в средней или легкой форме. Даже те, кто переболел практически бессимптомно, через 2-3 недели часто начинают жаловаться на выраженные приступы слабости, перебои в работе сердца, одышку при обычной физической активности.

Но, независимо от формы коронавируса, от его последствий чаще страдают люди, имеющие хронические заболевания и дополнительные факторы риска: гипертонию, сахарный диабет, лишний вес, вредные привычки.

Ранее мы рассказывали о том, как заказать лекарства через интернет (инструкция).

Каковы основные симптомы и признаки постковида?

— Самые распространенные проявления синдрома — это расстройство сна, депрессивные состояния, повышенные тревожность, раздражительность и плаксивость, головная боль и головокружение, слабость и быстрая утомляемость. Со стороны дыхательной системы могут беспокоить одышка, чувство неполного вдоха, боль и тяжесть в грудной клетке. Со стороны сердца и сосудов наблюдается аритмия, скачки артериального давления. Кроме того, для постковида характерны боли в суставах (причем как у пожилых, так и у молодых пациентов). Зачастую эта боль «летучая», то есть сегодня болит один сустав, завтра – другой.

Еще один характерный симптом – когнитивные нарушения: страдают память, внимательность, умственная работоспособность. Больной сталкивается с тем, что долго не может подобрать нужное слово, забывает фамилии любимых актеров, не помнит, зачем пришел в супермаркет.

Некоторые пациенты жалуются на сбои в работе желудочно-кишечного тракта: запор, понос, тошноту, вздутие живота. Многие отмечают выпадение волос, кожные высыпания.

В целом, для постковида характерна специфическая изменчивость симптомов: человека могут беспокоить то сердце, то суставы, затем возникает бессонница, потом – расстройство желудка и так далее.

Нельзя забывать и о том, что ковид бьет по слабым местам организма, поэтому у многих после него обостряются хронические заболевания.

Может ли постковид пройти самостоятельно, без обращения к врачу?

— Практически всем пациентам с постковидным синдромом требуется помощь специалиста. Как минимум, это консультация семейного врача, который, при необходимости, направит вас к кардиологу, неврологу, эндокринологу и так далее. Врач также определит необходимые вам анализы и обследования. Обычно рекомендуется сделать общий анализ крови, коагулограмму, кардиограмму. В зависимости от симптомов может потребоваться УЗИ сердца, сосудов, легких или органов брюшной полости, анализ крови на ревмопробы и мочевую кислоту, а также другие обследования.

Как лечат «долгий ковид»?

— Стандартов и протокола лечения постковидного синдрома пока не существует. Терапия зависит от беспокоящих пациента симптомов и результатов анализов. Могут быть назначены препараты для улучшения когнитивных функций, поддержки сердца, нормализации сна, восстановления работы ЖКТ, а также успокоительные средства, витамины. Лечение назначается строго индивидуально.

Но есть и общие рекомендации, актуальные для всех: после болезни старайтесь не переутомляться, ложитесь спать до 23.00 (в темной, чистой и хорошо проветренной комнате), сбалансировано питайтесь, регулярно гуляйте на свежем воздухе.

Кроме того, очень важна тренировка когнитивных способностей: ежедневно читайте, разгадывайте сканворды, учите наизусть стихи или новые иностранные слова.

Ирина Лебединец

Ранее мы рассказывали о том, кто и когда может получить лекарства по страховке.