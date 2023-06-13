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В Украине возобновили поверку счетчиков воды, тепла и газа

В Украине возобновили поверку счетчиков воды, тепла и газа

В домах украинцев восстанавливают поверку бытовых счетчиков воды, тепла и газа. Поверки возобновлены согласно постановлению Кабмина №440 от 7 апреля 2023 года, вступившего в силу 4 июня.

Как сообщил председатель правления Союза потребителей ЖКХ Олег Попенко, решение правительства распространяется на всех граждан, за исключением проживающих на временно оккупированных территориях.

По словам Попенко, поверке подлежат все без исключения счетчики центрального отопления и горячей воды с просроченными сертификатами.

Таким образом, граждане, у которых наступил срок поверки счетчиков, должны это сделать в течение трех месяцев после окончания отопительного периода.

В то же время для украинцев, проживающих в зонах возможных или активных боевых действий, сроки поверки счетчиков откладываются на период шести месяцев с даты завершения или прекращения боевых действий.

Интервал проверки счетчики воды и тепла составляет 4 года. Поверку проводят лицензированные организации. При этом прибор учета можно проверить на месте без его демонтажа и передачи в организацию.

Если вовремя не проверить счетчик, потребителям придется платить по тарифу, который обычно значительно превышает реальные объемы потребления.

Проверку счетчиков вправе осуществлять только уполномоченные организации.

Напомним, после начала войны поверки счетчиков в Украине были приостановлены на все время действия военного положения, а также в течение трех месяцев после его завершения.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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