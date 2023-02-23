В Украине разработали «умные» счетчики газа: где их установят?

В Региональной газовой компании разработали «умные» счетчики природного газа – со смарт-системой. Новые приборы учета совмещают мембранный счетчик и встроенный в корпус смарт-модуль с модемом.

Благодаря модему, прибор в автоматическом режиме будет передавать в газораспределительную компанию данные о потреблении газа. Это очень удобно для потребителей, так как им не придется беспокоиться о передаче показаний в начале каждого месяца.

Первая партия – 16 тысяч счетчиков – будет изготовлена в этом году. Новые счетчики хотят устанавливать в новостроях. Также специалисты планируют бесплатно заменять старые приборы учета, не прошедшие поверку, новыми счетчиками. Это будет возможно после того, как Нацкомиссия по регулированию энергорынка и коммунальных услуг предусмотрит средства на эти цели.

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Фото: РБК-Украина