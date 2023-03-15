Новости Одессы и Одесской области

В Одессе будет можно бесплатно установить «умный» электросчетчик: как это сделать 

В Одессе будет можно бесплатно установить «умный» электросчетчик: как это сделать 

ДТЭК “Одесские электросети” планирует установить в Одессе и области более 60 тысяч “умных” электросчетчиков. Это многозонные приборы учета, которые позволяют экономить электричество ночью. Об этом сообщили в пресс-службе энергетической компании.

Как в Одессе получить бесплатный умный счетчик?

Такие счетчики:

  • автоматически передают показатели о потребленной электроэнергии;
  • также они имеют функцию учета расхода электричества по дневному и ночному тарифам;
  • позволяет уменьшить расходы на электричество за счет низкого ночного тарифа. 

Счетчики устанавливаются в районах, которые вошли в программу автоматизации. Никаких трат со стороны потребителей не будет — и сам прибор учета и работы по его установке бесплатные.

Бесплатные умные счетчики установят только тем абонентам, которых выбрали сами энергетики. Главное тут условие — проживание в районе, который вошел в программу замены приборов учета.

Узнать, вошел ли ваш адрес в план работ, по которому в этом году будут устанавливаться электросчетчики, можно на сайте ДТЭК “Одесские электросети” или по номерам контакт-центра компании +38 (068/095/073) 750-90-90 и +38 (048) 705-90-90 и +38 (048) 705-90-90. 

Что требуется от одесситов и жителей области?

Энергетики просят горожан предоставлять доступ в дома и квартиры для выполнения работ по замене приборов.

Перед заменой специалисты ДТЭК заранее проинформируют об этом жителей: на домах появится объявление с указанной датой выполнения работ, с владельцами домов согласуют удобное время встречи по телефону. 

Такие счетчики установят:

  • в части Одессы;
  • Подольском;
  • Измаильском;
  • Белгород-Днестровском районах.

Работы будут выполнять сотрудники, одетые в фирменную спецодежду серо-желтого цвета, на которой размещено название компании ДТЭК. 

По требованию клиента, электромонтеры должны показать соответствующие удостоверения. 

дтэк проведет бесплатную замену счетчиков на умные

ДТЭК проведет бесплатную замену счетчиков на умные.

 

Ранее «Одесская Жизнь» рассказыва, что в Украине разработали «умные» счетчики газа и где их установят?

Читайте также:

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить