В Одессе будет можно бесплатно установить «умный» электросчетчик: как это сделать 

ДТЭК “Одесские электросети” планирует установить в Одессе и области более 60 тысяч “умных” электросчетчиков. Это многозонные приборы учета, которые позволяют экономить электричество ночью. Об этом сообщили в пресс-службе энергетической компании.

Как в Одессе получить бесплатный умный счетчик?

Такие счетчики:

автоматически передают показатели о потребленной электроэнергии;

также они имеют функцию учета расхода электричества по дневному и ночному тарифам;

позволяет уменьшить расходы на электричество за счет низкого ночного тарифа.

Счетчики устанавливаются в районах, которые вошли в программу автоматизации. Никаких трат со стороны потребителей не будет — и сам прибор учета и работы по его установке бесплатные.

Бесплатные умные счетчики установят только тем абонентам, которых выбрали сами энергетики. Главное тут условие — проживание в районе, который вошел в программу замены приборов учета.

Узнать, вошел ли ваш адрес в план работ, по которому в этом году будут устанавливаться электросчетчики, можно на сайте ДТЭК “Одесские электросети” или по номерам контакт-центра компании +38 (068/095/073) 750-90-90 и +38 (048) 705-90-90 и +38 (048) 705-90-90.

Что требуется от одесситов и жителей области?

Энергетики просят горожан предоставлять доступ в дома и квартиры для выполнения работ по замене приборов.

Перед заменой специалисты ДТЭК заранее проинформируют об этом жителей: на домах появится объявление с указанной датой выполнения работ, с владельцами домов согласуют удобное время встречи по телефону.

Такие счетчики установят:

в части Одессы;

Подольском;

Измаильском;

Белгород-Днестровском районах.

Работы будут выполнять сотрудники, одетые в фирменную спецодежду серо-желтого цвета, на которой размещено название компании ДТЭК.

По требованию клиента, электромонтеры должны показать соответствующие удостоверения.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказыва, что в Украине разработали «умные» счетчики газа и где их установят?

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