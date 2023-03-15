В Одессе будет можно бесплатно установить «умный» электросчетчик: как это сделать 

ДТЭК “Одесские электросети” планирует установить в Одессе и области более 60 тысяч “умных” электросчетчиков. Это многозонные приборы учета, которые позволяют экономить электричество ночью. Об этом сообщили в пресс-службе энергетической компании.
Как в Одессе получить бесплатный умный счетчик?
Такие счетчики:
- автоматически передают показатели о потребленной электроэнергии;
- также они имеют функцию учета расхода электричества по дневному и ночному тарифам;
- позволяет уменьшить расходы на электричество за счет низкого ночного тарифа.
Счетчики устанавливаются в районах, которые вошли в программу автоматизации. Никаких трат со стороны потребителей не будет — и сам прибор учета и работы по его установке бесплатные.
Бесплатные умные счетчики установят только тем абонентам, которых выбрали сами энергетики. Главное тут условие — проживание в районе, который вошел в программу замены приборов учета.
Узнать, вошел ли ваш адрес в план работ, по которому в этом году будут устанавливаться электросчетчики, можно на сайте ДТЭК “Одесские электросети” или по номерам контакт-центра компании +38 (068/095/073) 750-90-90 и +38 (048) 705-90-90 и +38 (048) 705-90-90.
Что требуется от одесситов и жителей области?
Энергетики просят горожан предоставлять доступ в дома и квартиры для выполнения работ по замене приборов.
Перед заменой специалисты ДТЭК заранее проинформируют об этом жителей: на домах появится объявление с указанной датой выполнения работ, с владельцами домов согласуют удобное время встречи по телефону.
Такие счетчики установят:
- в части Одессы;
- Подольском;
- Измаильском;
- Белгород-Днестровском районах.
Работы будут выполнять сотрудники, одетые в фирменную спецодежду серо-желтого цвета, на которой размещено название компании ДТЭК.
По требованию клиента, электромонтеры должны показать соответствующие удостоверения.
Ранее «Одесская Жизнь» рассказыва, что в Украине разработали «умные» счетчики газа и где их установят?
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